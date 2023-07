Scicli. Scimonello. “Spiagge per disabili: cosa serve?”

Oggi si parla spesso di spiagge per disabili e di accorgimenti per rendere spiagge e stabilimenti balneari più accessibili a tutti. Proprio nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Scicli, ha annunciato alla città “in pompa magna” , la novella notizia di aver dato seguito all’impegno promesso in campagna elettorale sull’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere l’accesso in spiaggia e in riva al mare anche ai turisti in sedia a rotelle o a chi ha una mobilità ridotta.

Ad affermare ciò è l’ex assessore alle Borgate e Manutenzione del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che prosegue: “Per rientrare tra le spiagge idonee per disabili è necessario prendere degli accorgimenti. Quali? Vediamoli insieme.

Si parte proprio dall'accesso alla spiaggia e allo stabilimento balneare, per l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere, perché l'ingresso è la prima zona che deve essere superata. Questo significa che ogni accesso deve essere idoneo al passaggio di sedie a rotelle o di carrozzine, per permettere a tutti di poter accedere allo stabilimento. Le spiagge per disabili prevedono anche altri accorgimenti. Sono fondamentali, ad esempio, passerelle di dimensioni adatte alle sedie a rotelle che devono presentare una pavimentazione antiscivolo per potersi spostare da un punto all'altro e di arrivare in riva al mare. Anche le piazzole degli ombrelloni devono essere adattate e delle giuste dimensioni, così da permettere il massimo del comfort per chi è in carrozzina. Passando, poi, alle attrezzature da avere in una spiaggia per disabili è necessario che sedie e lettini siano pensati per accogliere i portatori di disabilità. Esistono sedie a rotelle specifiche, pensate anche per l'ingresso in acqua.

Tra gli accorgimenti da prendere c’è anche l’adattamento di bagni e docce per i disabili. In ogni stabilimento deve essere presente almeno un bagno per disabili e di una zona docce.

Le spiagge per disabili, quindi, devono essere attrezzate di tutto punto per garantire a chiunque un’esperienza confortevole e rilassante.

Non si parla, quindi, di una semplice passerella per facilitare l’accesso al mare o di una piazzola per ombrelloni. Per definirsi spiaggia per disabili ci vuole ben altro. Quello a cui si deve puntare è un ambiente accessibile e ospitale. La politica seria prima studia la fattibilità delle cose e poi le propone”.

Lo ha detto l’ex assessore alle Manutenzioni e Borgate del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello.

