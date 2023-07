Ragusa, S.Cuore. Conclusa la prima edizione di beach volley

Sono state quattordici le squadre ad avere animato la prima edizione del torneo di beach volley promosso dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Una novità assoluta che, non a caso, è stata ben accolta da tutti gli sportivi ma anche dai semplici appassionati che hanno risposto alla grande alle sollecitazioni provenienti dagli organizzatori. E’ stato molto piacevole giocare all’“ombra” della cupola della suggestiva chiesa. In molti hanno dato il massimo per cercare di arrivare sino alle tappe conclusive della manifestazione. Alla fine, a spuntarla è stata una squadra di Ragusa, la Volley gintonic che, in finale, è riuscita a imporsi ai danni dell’Antico forno primavera, formata da giocatori provenienti da Monterosso e Giarratana dove già il beach volley ha preso particolarmente piede. Terzo posto, poi, per il Momoga Volley, una squadra formata da giocatori di Ragusa e Comiso che ha conquistato il gradino più basso del podio. La formazione vincitrice è stata essenzialmente formata dai ragazzi che vivono quotidianamente l’oratorio del Sacro Cuore. “Una bella soddisfazione, per noi tutti – chiarisce il parroco, il sacerdote Marco Diara – la grande e variegata partecipazione di atleti che si sono voluti scommettere nell’ambito di questo torneo. Cercheremo, naturalmente, dopo avere fatto esperienza quest’anno, di ripeterlo e speriamo che i partecipanti possano essere sempre più numerosi. Ringraziamo l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, che ha voluto essere presente al momento della premiazione. E ringraziamo, inoltre, tutti coloro che si sono spesi nell’organizzazione della kermesse. E’ stata una manifestazione entusiasmante”.

