Ragusa. Lavori di manutenzione e messa in sicurezza, nel 2023 opere per 4 milioni

È stato stipulato il contratto per i lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici del comparto Ovest di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’importo del progetto è di 400 mila euro, affidataria la ditta “Venuta”, con sede legale a Piraino (Messina).

Questo intervento si aggiunge alle numerose opere in itinere, possibile grazie all’incessante lavoro degli uffici del LCC ibleo. L’Amministrazione Provinciale, da sempre sensibile alle problematiche inerenti le strade e gli edifici di competenza, ha infatti provveduto a redigere i progetti, esperire le gare d’appalto e stipulare i contratti di molteplici interventi. Nel primo semestre 2023 sono stati stipulati contratti per oltre 4 milioni di euro. Tali lavori riguardano interventi di messa in sicurezza delle strade (compresa la segnaletica e la messa in sicurezza di alcune opere d’arte), delle scuole e degli edifici patrimoniali.

“La finalità è quella di garantire all’utenza interessata maggiori livelli di sicurezza delle infrastrutture di competenza dell’ente, eliminando prioritariamente e sistematicamente le situazioni di pericolo che si manifestano”, dichiara il Commissario Straordinario Salvatore Piazza.

