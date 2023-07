“Mare senza frontiere” a Marina di Modica e Maganuco

“Il mare è un bene di tutti e tutti devono essere messi nelle condizioni di usufruirne. Per questo motivo abbiamo aderito, per il quinto anno consecutivo, all’iniziativa dell’ASP di Ragusa “Mare senza frontiere”, Così l’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative del Comune di Modica, Chiara Facello, che commenta l’avvio del servizio rivolto a persone con disabilità per permettere loro di scendere in spiaggia e godersi una giornata al mare. I due punti di ritrovo nel territorio modicano saranno in Piazza Mediterraneo a Marina e nella piazzetta del Maganuco dove il Comune metterà a disposizione due gazebo per accogliere i bagnanti. Il servizio è entrato in funzione dal 1 luglio e sarà attivo fino al 31 agosto per un totale di 53 giorni. Esso prevede l’assistenza alle persone con disabilità che non avrebbero potuto usufruire delle spiagge e del mare e sarà garantito dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 (resterà scoperto solo il giorno di Ferragosto, 15 agosto) dagli operatori sociosanitari di Samot Ragusa onlus. Oggi possiamo dire con orgoglio che Marina e Maganuco sono due spiagge attrezzate per accogliere qualsiasi persona che abbia particolari esigenze di mobilità”. “Naturalmente è auspicabile la prenotazione per una migliore fruizione del servizio. Per informazioni e prenotazioni bisogna chiamare i numeri: 0932/220814 – 345/7851452 oppure inviare una mail a: maresenzafrontiere@gmail.com

