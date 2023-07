Pozzallo, raccolta fondi per Salvatore Gianluca Livia

Gli ex compagni della 3^ F dell’Istituto “G. Rogasi” di Salvatore Gianluca Livia, 28enne di Pozzallo, nel ragusano, scomparso lo scorso 29 giugno, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe che ha avuto centinaia di donazioni in pochi giorni.

“La campagna – scrive l’organizzatore, Andrea Buscema, sta andando meglio di quanto ci potessimo aspettare, a dimostrazione di quanto la nostra piccola comunità abbia un cuore tanto grande”.

L’obiettivo prefissato dagli ex compagni della classe e dalla loro ex professoressa “è quello di fare una buona azione e commemorare la memoria di Salvatore dando un piccolo sostegno alla famiglia in questo momento così tragico”.

“Un esempio di solidarietà e generosità, dimostrando come determinati valori, coltivati all’interno di una comunità educativa, divengano essenziali nel percorso della nostra esistenza. È un chiaro richiamo ad un luogo in cui si cresce non solo come studenti, ma come persone, nel senso più profondo ed etico del termine” afferma la professoressa.

“Siamo grati – conclude Buscema – per l’affetto e la partecipazione di tutti voi. Continuiamo a lavorare insieme per mantenere vivo il ricordo di Salvatore diffondendo la gentilezza che lui stesso ci ha insegnato”.