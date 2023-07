Danneggiava i cavi della videosorveglianza di Ibla. Arrestato

Ragusa gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un sessantenne, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e per danneggiamento, che dovrà scontare una pena di 6 mesi di reclusione. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Procura iblea all’esito delle indagini partite nel 2014 allorquando un tecnico della video sorveglianza comunale, dopo essersi accorto della mancata ricezione delle immagini provenienti dalle telecamere installate in Piazza Duomo a Ragusa Ibla, accertava che ignoti avevano tagliato i cavi delle telecamere in Piazza Pola.

In quella circostanza i poliziotti intervenuti, dopo avere acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza installato in un locale pubblico e raccolto ogni elemento utile per le indagini, riuscivano ad identificare l’autore dei fatti reato, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora. Quest’ultimo, proprio in questi giorni è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile in questo centro e tratto in arresto. L’uomo, dopo gli adempimenti di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

