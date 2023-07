Ragusa. Più stalli di sosta per motocicli, la richiesta Comibleo

“Più stalli di sosta per i motocicli. Per favorire l’afflusso dei mezzi a due ruote ai margini e all’interno della città antica”. E’ la richiesta che arriva dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, dopo le segnalazioni raccolte in questo senso. “Più volte, i centauri hanno messo in evidenza come arrivare da Ragusa a Ibla per poi trovare un parcheggio per le proprie moto diventi un serio problema – chiariscono ancora i componenti del comitato – in primo luogo perché gli stalli sono davvero pochi, se non vogliamo considerare le altre tipologie di strisce che hanno una destinazione specifica. Poi, quei pochi stessi risultano, spesso e volentieri, occupati dai mezzi a due ruote a noleggio. Quindi, chi viene in moto, ancor più di chi arriva in macchina, si trova in difficoltà e compie, dal nostro punto di vista, delle scelte impopolari perché magari, non avendo la possibilità di usufruire di alcun servizio, gira il manubrio della moto e si dirige a Scicli, piuttosto che a Modica, per non parlare delle località marine lungo la costa. Ribadiamo che la questione dei parcheggi, per Ibla, anche alla luce del costante flusso turistico che l’antica città fa registrare periodicamente, è di cruciale importante. E ogni amministrazione comunale dovrebbe inserire questa necessità tra le priorità della propria azione. E, invece, ancora oggi, facciamo i conti con un deficit strutturale che crea numerose anomalie”.

