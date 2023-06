Modica prosegue il suo percorso plastic free. Il sindaco, Maria Monisteri, ha emesso un’ordinanza che fa divieto dell’abbandono dei nastri colorati e del lancio dei palloncini in gomma o materiale similare, riempiti con gas più leggeri dell’aria. “Una scelta doverosa e rispettosa dell’ambiente di fronte a studi che hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati e dell’inquinamento e del pericolo che procurano all’ecosistema soprattutto marino; spesso finiscono per essere ingeriti dagli animali causandone irrimediabilmente il decesso. Sta all’ente pubblico, il nostro Comune in questo caso, esercitare poteri e funzioni nella gestione dei rifiuti e la nostra Amministrazione vuole azioni di tutela e

salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico”. Da qui, la decisione di vietare l’uso di nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare, riempiti con gas più leggeri dell’aria, proprio per evitare che ricadano al suolo o in mare e vengano ingeriti dagli animali.

“L’amministrazione comunale – spiega Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia – si spende, quotidianamente, per osservare in maniera convinta, i dettami Plastic Free. E proprio con l’associazione Plastic Free, abbiamo concertato questa iniziativa che serve a tutela dell’ecosistema terrestre e, soprattutto, marino e che dà il senso compiuto di una politica ecologista che perseguiamo senza indugio e pienamente consapevoli dei vantaggi che essa comporta per la nostra vita quotidiana e futura. Questa ed altre iniziative, sono al centro dei nostri progetti, grazie anche all’importante supporto del responsabile del servizio dott. ssa Di Rosa e del Dec Dario Modica, non intendiamo derogare da una linea che il comune di Modica ha da tempo intrapresa – dice l’assessore Samuele Cannizzaro – e che vuole continuare a portare avanti, di concerto con gli organismi che sono assoluti punti di riferimento sul tema specifico del rispetto dell’ambiente, della sua difesa e della sua valorizzazione”

