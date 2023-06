Ispica: 90.000 euro per efficientamento energetico

La Giunta Municipale di Ispica ha approvato il progetto esecutivo di efficientamento energetico per un importo di 90.000 per l’annualità 2023.

L’intervento prevede il relamping, cioè la sostituzione con lampade a Led, nell’impianto di pubblica illuminazione.

Sarà interessato l’impianto di Via Statale, Viale Rapisardi, Via Vitt. Veneto, il tratto iniziale di Via Sulla, Via Acireale, la rotonda in prossimità della stazione Carabinieri e lo spazio antistante Palazzo Bruno e Chiesta Madre.

“Un altro importante tassello del grande mosaico che prevede l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione della nostra Città. I vantaggi vanno dal maggior risparmio, al miglioramento del decoro, alla maggiore sicurezza e, in questo caso, con l’inserimento delle aree antistanti due simboli della nostra Città come Palazzo Bruno e la Chiesta Madre, si intende riqualificare queste aree e evidenziare la loro importanza.”

