Ragusa. “Festacrante in via Roma” per animare il centro storico

Da quando è iniziato il 21 aprile, “Festacrante in Via Roma” ha continuato a incantare e coinvolgere residenti e turisti, trasformando il centro storico della città in un vivace crogiolo di arte e cultura. Organizzata dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma”, questa rassegna artistico-culturale dona divertimento e svago attraverso appuntamenti vari e coinvolgenti, momenti di altissima qualità che consentono di vivere la Ragusa in maniera originale e creativa. La centrale via Roma, che nei giorni scorsi, sempre grazie alla volontà dei commercianti riuniti nel comitato spontaneo e con il sostegno del Comune di Ragusa, si è colorata di un tetto di ombrelli sospesi, è l’inedito palcoscenico dei venerdì in centro. Appuntamenti immersivi che in queste serate estive continuano a regalare freschezza e brio. Lo scorso venerdì, la compagnia Casamatta, con la regia di Massimo Leggio, ha stupito il pubblico con lo spettacolo teatrale intitolato “La città invisibile”. L’energia e la passione degli interpreti hanno regalato una splendida serata coinvolgendo i presenti. Ma non è finita. Già domani 30 giugno alle ore 19 sarà la volta del “Quartetto Imperfetto”, un gruppo di artiste talentuose che interpreteranno le più belle cover italiane e straniere dagli anni ’60 ad oggi, per un vero e proprio viaggio musicale. Anche il mese di luglio promette di divertire chi vorrà trascorrere le serate in centro in compagnia di “Festacrante in via Roma”. Ogni venerdì, dalle ore 19, il centro storico risuonerà di musica e di allegria, grazie a una serie di spettacoli e show che inviteranno tutti a condividere la bellezza di vivere la città insieme. Giorno 7 lo street show “Vualà” con Antonio Carnemolla, tra musica, fuoco, palline luminose, clave leggiadre e cappelli volanti, creerà, attraverso particolari esibizioni, un’atmosfera festosa. Venerdì 14 luglio la band “Hottanta” inviterà i presenti a scatenare gli istinti ballerini sulle note delle più belle musiche degli anni ’80. Ancora musica giorno 21 luglio con Daniele Ricca e Marco Cascone, che con violino e tastiere trasporteranno il pubblico verso suggestive atmosfere. Luglio si chiuderà con il concerto di Guglielmo Tasca, che vedrà la partecipazione di Vincent Migliorisi. Ritmi coinvolgenti e sound morbido per uno degli appuntamenti più appassionanti del festival. Grazie all’impegno del comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” e all’entusiasmo degli artisti coinvolti, “Festacrante in Via Roma” è diventato un punto di riferimento per trascorrere in maniera diversa i venerdì sera, momenti di conviviale divertimento che uniscono ragusani e turisti, piccoli e grandi spettatori di una città che vuole e deve essere vissuta con allegria, partecipazione e tanta voglia di divertirsi con una offerta di qualità.

Dopo gli appuntamenti di luglio il festival riprenderà giorno 8 settembre e si concluderà venerdì 20 ottobre. Gli spettacoli sono gratuiti. Possibilità di posti a sedere forniti dagli organizzatori. L’intera rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa.

Salva