Ragusa. Confronto tra Amministrazione e Forum del Terzo settore

Riaperto il confronto tra la nuova Amministrazione Cassì ed il Forum del Terzo Settore di Ragusa; oggi infatti, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Elvira Adamo, del Dirigente Salvatore Guadagnino, l’Assistente Sociale Di Giacomo e di alcuni rappresentanti del Forum Emanuele Lo Presti, Giovanna Di Falco, Salvatore Schembari e il Portavoce Giovanni Provvidenza, si è svolto un incontro volto a proporre all’Amministrazione l’adozione di alcuni punti programmatici che, sintetizzando il punto di vista delle varie anime che compongono il Forum stesso, potranno ulteriormente rafforzare la collaborazione tra politica e terzo settore.

L’incontro, accolto con favore dalle parti coinvolte, si è focalizzato sulle tematiche di maggior interesse sociale sulle quali il neo Assessore Adamo ha manifestato il suo pieno impegno. E’ stata anche occasione per presentare al neo Assessore il Forum del Terzo settore

che si pone, tra i principali compiti, quelli di rappresentanza sociale e politica nei confronti di governo ed istituzioni; il coordinamento e il sostegno agli organismi sul territorio; la promozione e lo sviluppo delle reti; il dar voce a valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore.

Tra i vari punti, si propone l’attivazione di una Rete territoriale (composta da rappresentanti del mondo della cooperazione, organizzazioni sindacali e professionali, realtà del volontariato etc.) che, articolata in tavoli di concertazione permanente, partecipi alla programmazione e alla gestione dei vari fondi (nazionali, regionali, comunali, comunitari) che concorrono a potenziare il sistema delle politiche sociali.

Sul versante disabilità, tra le varie proposte, si segnala l’importanza di una seria progettazione che riguardi il “Dopo di Noi nel Durante Noi”, un adeguamento delle rette corrisposte per i centri diurni ai reali costi di gestione, l’abbattimento delle barriere non solo architettoniche ma anche della comunicazione, per consentire alle persone sorde di accedere ai servizi fondamentali. Si sono ancora proposti degli spunti di riflessione per affrontare l’emergenza abitativa, per favorire l’invecchiamento attivo delle persone anziane, per combattere la dispersione scolastica e favorire l’inclusione degli immigrati nelle nostre comunità.

L’Assessore Elvira Adamo ha preso atto del documento presentato dal Forum del Terzo Settore, assicurando piena disponibilità al confronto e alla soluzione delle tematiche messe in rilievo, verso le quali ha mostrato grande sensibilità.

Nell’augurare un buon lavoro all’Amministrazione, l’auspicio è che gli spunti proposti nella giornata di oggi possano trovare una realizzazione concreta e segnare l’inizio di un percorso comune.

