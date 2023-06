Giuseppe Di Mauro nuovo preparatore atletico del Ragusa Calcio

Giuseppe Di Mauro, classe 1976, originario di Siracusa, è il nuovo preparatore atletico dell’Asd Ragusa calcio 1949. Con un palmares di tutto rispetto e con una serie di campionati vinti in carriera, tra Serie D e Lega Pro, Di Mauro rappresenta, nel suo ambito, un punto di riferimento primario per le sue qualità oltre che per la sua notevole esperienza. “E’ una grande soddisfazione – sottolinea il prof. Di Mauro – il fatto di essere stato scelto dalla società azzurra. Perché a Ragusa? Perché diciamo che ci sono i presupposti per fare bene. Da questo punto di vista, il tecnico è una garanzia. Una piazza come Ragusa ha tutte le carte in regola per potersi togliere delle grandi soddisfazioni. E il nostro obiettivo è proprio questo, quello di fare bene per cercare di ottenere risultati di prestigio”. Nella scorsa stagione, Di Mauro è stato a Catania con cui ha vinto il campionato di Serie D. Prima, sette anni con il Siracusa con cui ha vinto la Serie D, la C2 e la Lega Pro, quest’ultima ai tempi di Sottil. E, ancora, ha iniziato la sua carriera con la Nocerina nella stagione 2010-2011 con cui ha vinto il campionato di Lega Pro e poi l’anno dopo in Serie B, quindi con il Latina nella stagione 2013-2014 in Serie B, con il Matera nella stagione 2014-2015 in Lega Pro, con il Benevento nella stagione 2015-2016 promosso dalla Lega Pro in B, ancora con il Matera nella stagione 2016-2017 in Lega Pro, con l’Avellino nella stagione 2019-2020 in Lega Pro.

Salva