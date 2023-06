Modica. Festa San Pietro, giovedì la processione

Stanno proseguendo gli appuntamenti in onore di San Pietro apostolo, patrono della città di Modica. Oggi, in particolare, ci sarà, alle 19, la celebrazione eucaristica con la partecipazione delle comunità parrocchiali di San Giorgio e Santa Teresa presieduta dal sacerdote Michele Fidone, preposto del duomo di San Giorgio. Alle 20, lungo la scalinata della chiesa Madre di San Pietro, un momento culturale con il concerto della Civica filarmonica di Modica, direttore Sergio Battaglia. Mercoledì, invece, alle 19 la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, con la presenza di tutti i presbiteri del vicariato. Alle 20,30, poi, un altro momento culturale con il concerto del coro polifonico Claudio Monteverdi, diretto dal maestro Orazio Baglieri, organista il maestro Gianluca Abbate. La giornata clou, però, è quella del 29 giugno, giovedì, la stessa in cui cade la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Rosario Rabbito, alle 10 il corteo dal palazzo comunale con la presenza del sindaco, dell’Amministrazione comunale, dei consiglieri comunali, delle autorità militari, dei rappresentanti delle associazioni locali e dei sodalizi sociali. Alle 10,30 ci sarà, infatti, la messa per la città presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Stella. Sarà caratterizzata dalla consegna del cero votivo e dalla firma dell’atto di impegno da parte del sindaco e del parroco. Alle 19 ci sarà poi la santa messa a cui farà seguito, alle 20,30, la processione con la statua di San Pietro e il paralitico lungo corso Umberto accompagnata dalla banda musicale Città di Modica Belluardo-Risadelli diretta dal maestro Corrado Civello. Il percorso sarà illuminato a cura della ditta Arte Luce. Alle 22 l’estrazione dei premi del sorteggio di beneficenza e alle 24 i fuochi d’artificio a cura della ditta Pyro Giò. A occuparsi della comunicazione esterna degli eventi della festa Confcommercio provinciale con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio Modica con il presidente sezionale Emanuele Iemmolo. Dicono entrambi: “E’ la festa che identifica la modicanità e che, quindi, ha bisogno di un’attenzione sempre crescente da parte di tutti. Auspichiamo una grande partecipazione popolare”.

