L’ASD “Il Castello Città di Modica” bene ad Acireale e Camerino

Si sono concluse due manifestazioni importanti di atletica leggera: i Campionati Italiani Individuali Master 2023, svoltisi ad Acireale, e i Campionati Nazionali Universitari a Camerino. Nella prima manifestazione l’ASD “Il Castello Città di Modica” ha visto la partecipazione dei fratelli Enzo e Giovanni di Raimondo (foto). . Il primo ha corso su due distanze, 5000m e 1500m categoria M65. Nella prima gara si è piazzato al settimo posto mentre nella seconda è stato ottavo. Giovanni Di Raimondo ha gareggiato sui 1500m piazzandosi all’ottavo posto nella categoria M60. Entrambi hanno fatto prestazioni di buon livello nazionale. Nei CNU di Camerino ha partecipato Francesco Mezzasalma che si è cimentato sugli 800m, dove ha rappresentato dignitosamente la società chiudendo la gara in 2’27″36. “Posso dire di essere soddisfatto sia per la partecipazione di questi atleti a due manifestazioni nazionali ma ancora di più per l’obiettivo raggiunto da loro – dichiara il presidente Carlo Adamo”.

Salva