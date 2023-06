Finocchiaro nuovo direttore generale Ragusa calcio

Alfredo Finocchiaro sarà il nuovo direttore generale e dell’area tecnica dell’Asd Ragusa calcio 1949. Dopo avere completato la scorsa stagione con il ruolo di responsabile dell’area tecnica della società azzurra (stagione di fatto iniziata soltanto nell’ultimo mese rispetto a cui, però, può fregiarsi di avere contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza nel campionato di Serie D), Finocchiaro ha dimostrato le sue capacità professionali meritandosi sul campo la riconferma da parte della proprietà anche per la stagione 2023-2024. “Ho subito apprezzato – sottolinea il diggì – la capacità della società azzurra di fare mettere a proprio agio i professionisti che interagiscono con la stessa. E, diciamo, che la breve esperienza con le aquile è servita a tutti per conoscerci meglio e a gettare le basi per quella che si annuncia una nuova stagione ricca di stimoli. Abbiamo già annunciato il nuovo allenatore, mister Giovanni Ignoffo, che riteniamo una persona preparata e in grado di guidarci, dal punto di vista tecnico, in quello che dovrà essere il Ragusa calcio del futuro. Ci stiamo preparando per costruire un gruppo che possa essere in grado di rispondere agli obiettivi della società. Per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto di essere rimasto a Ragusa. Questa è una piazza che potenzialmente può dare molto. E, per quanto ci riguarda, cercheremo di operare lungo questa direzione”.

In carriera, Finocchiaro ha ricoperto ruoli apicali in varie società di Serie D e in Eccellenza, come Sicula Leonzio e Siracusa, con cui ha vinto due campionati in Serie D, ma anche Paternò, Adrano e Biancavilla (e con queste ultime due ha vinto il campionato di Eccellenza nella qualità di direttore sportivo) per citare le piazze più importanti.

Salva