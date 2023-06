Calcio, Promozione. Arrivano due under nel Frigintini

“Siamo felici della nostra scelta – dicono i due atleti -. Conosciamo già alcuni giocatori che fanno parte di questa squadra e tutti ce ne hanno parlato bene, sottolineando come il Frigintini Calcio sia un esempio da seguire per molte società sportive locali. A Frigintini c’è un progetto importante nel quale noi crediamo e di cui abbiamo deciso di far parte. Siamo pronti e carichi, sicuri di poter dare il nostro contributo per raggiungere i nostri obiettivi di crescita personali e di squadra. Infine ringraziamo la società Rinascitanetina che ci ha seguito fino ad oggi. Se oggi siamo cresciuti calcisticamente e mentalmente, il merito è anche loro.”