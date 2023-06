Modica, la Giunta Comunale è fatta. Intervista al sindaco

Con l’assegnazione delle deleghe viene attestato l’inizio ufficiale dell’Amministrazione Monisteri, nell’attesa di conoscere la definitiva composizione del nuovo Consiglio. Sono stati giorni non facili, di confronto, riunioni. “Non c’è stato bisogno di puntare i piedi – spiega Maria Monisteri – solo qualche confronto, diverse parole e sguardi intensi. Non gli sguardi di chi ammicca, di chi sorride sempre, di chi cerca approvazione ad ogni costo”. No cari lettori, pensiamo solo a sguardi fra chi deve collaborare e chi deve fare tutto esclusivamente per il bene della città. Questa prerogativa deve essere l’idea di base, diciamo il “leit motiv” che sostiene con fermezza, ogni capacità d’agire e soprattutto di saper convivere il bene pubblico con gli altri. “Ho un marito medico che non conosce giorno o notte, riposo o vacanza…. lui è sempre al servizio della comunità. L’ho fatto anch’io, prima di entrare in politica, l’ho fatto per vocazione, l’ho fatto con amore, per credo religioso, quando conoscevo la politica ancora solo per passione. Adesso, come quando ero assessore, è sempre la stessa cosa: il dovere prima, ed adesso, come sindaco, il dovere sempre ed ancora maggiore”. La neo-sindaca ribadirà questa sua convinzione fin dalla prima riunione di Giunta. “Chi è chiamato a lavorare nell’ amministrazione della Città, deve partire dall’idea che il “primum movens” sono la città stessa ed i suoi cittadini. Loro collaboreranno con noi, ne sono sicura, ma noi abbiamo il dovere, in ogni momento, di servire tutti loro, uno per uno”. Senza alcuna critica presettata, è chiaro che non è tutto rose e fiori. Ci sono una marea di punti oscuri da schiarire e ripristinare, una serie di problematiche che affioreranno dal fondo, che metteranno questa amministrazione in difficoltà, giorno per giorno, lo sappiamo, come cittadini e come attenti commentatori. Pian piano l’amministrazione dovrà essere competitiva e, soprattutto, essere compattamente operativa. “L’idea di servizio – dice ancora la Monisteri – non è solo la sistematica enunciazione di proposte più o meno valide, presentate nel programma della nostra campagna elettorale. Alla base dell’azione di governo, ci deve essere una primaria capacità comportamentale, a cui tutti gli amministratori (sindaco in testa) dovranno scrupolosamente attenersi”. ”Non tollererò mai – aggiunge – forme di prepotenza o tracotanza comportamentale sul piano personale, ispirate da un errato e distorto senso di delirio di onnipotenza assessoriale o d’altre cariche, anche per cose apparentemente banali”. In queste prime affermazioni del primo cittadino, ci sembra, di aver letto fra le righe insomma, che l’errore inconsapevole (se non grave) può essere, almeno per una volta, anche tollerato, ma il perseverare o gli errori volontariamente commessi, non troveranno assolutamente appello. Tutti avvisati, mezzi salvati. Chiaramente il sindaco ha il dovere di dare l’esempio e tener fede agli impegni presi in misura onesta e sempre in buona fede (dobbiamo augurarcelo). Impegni che pesano tanto e che, in un certo modo, vincolano e spronano nello stesso tempo, primo cittadino ed amministrazione ad un eccellente operato, incoraggiato(bisogna ammetterlo) da ventimila preferenze modicane. Ci sarà tempo e modo, poi, per analizzare questo ultimo dato relativo a tante preferenze, per adesso concentriamoci sulla nuova amministrazione e sulla nuova squadra di Governo della Città. Va premesso che tutti gli eletti al Consiglio, che avranno le deleghe assessoriali, dovranno, per accordi pre-elettorali,, dimettersi. La scelta degli assessori, così come più volte detto da Maria Monisteri, durante la campagna elettorale, è stata orientata su quattro assessori già designati (Belluardo, Viola, Antoci, risultati anche eletti, e Chiara Facello, in qualità di tecnico esterno). Gli altri tre assessori (Drago, Vindigni e Cannizzaro) sono stati scelti in base al maggiore numero di preferenze ottenute fra le varie liste risultate vincitrici. Vediamo nei dettagli le deleghe. Il sindaco manterrà a se le deleghe ai Rapporti con i Comuni, Cultura, Sport, Spettacolo, Rapporti con la Chiesa e Istituzioni Religiose, Politiche della Salute.

Due parole di approfondimento. Sulle prime deleghe, niente di nuovo, erano le stesse che la Monisteri aveva prima come assessore. Ha voluto avocarle a sé, a nostro parere, per continuare proprio in prima persona, il lavoro già intrapreso con la precedente amministrazione e per il quale, c’erano ancora diversi punti da completare. Sui rapporti con istituzioni religiose ed ecclesiastiche, chiaramente il sindaco ha voluto mettere a frutto le proprie esperienze e, soprattutto, gli ottimi rapporti sul piano personale, nei confronti del mondo della Chiesa. Per le politiche della salute, siamo certi che il sindaco mastichi bene l’argomento, visto la continua vicinanza familiare ad un ottimo professionista qual è il marito, stimato primario dell’Asp7. Per una questione di trasparenza e rotazione delle cariche istituzionali, Giorgio Belluardo (già con esperienza assessoriale) assume la carica di vicesindaco, mantenendo alcune deleghe precedentemente svolte (va detto con zelo) quali Manutenzioni, Centro Storico, Decoro e Arredo Urbano, Unesco, Protezione Civile. Interessante ci sembra, una maggiore attenzione dedicata al randagismo. A Saro Viola, vanno le Risorse umane, la Formazione Professionale, la Polizia Locale e Sicurezza Urbana, i Rapporti con il Consiglio Comunale (cosa importante visto il proprio passato quale mediatore sindacale), i rapporti con le Partecipate, la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Stato civile, Anagrafe, Servizi elettorali, Servizi cimiteriali, Relazioni con centri sociali comunali. A Chiara Facello (unica non eletta ma voluta fortemente in questo ruolo dalla Monisteri), andrà il delicato compito delle gestioni delle Politiche Sociali ed Educative, Inclusione, Politiche per la Famiglia, Individuazione, Monitoraggio e Programmazione dei Fondi Extra Comunali-PNRR (cosa assolutamente fondamentale per la città, adesso più che mai!), Servizi al Cittadino, Volontariato ed Associazionismo. A Tino Antoci (nuovo eletto e figlio del compianto assessore provinciale Giorgio) andranno l’Urbanistica, la Valorizzazione del Patrimonio Comunale, le Politiche agricole ed agroalimentari, le Fiere e mercati (settori molto delicati per Modica), Sviluppo economico, Turismo e rapporti con il GAL e FUA. Ad un’altra nuova eletta, Delia Vindigni, le delicatissime deleghe al Bilancio e programmazione economica, Finanza Innovativa, Tributi ed il tanto temuto Contrasto all’evasione ed elusione tributaria locale. All’altra new entry, il giovane Antonio Drago (nipote del compianto ed amatissimo Peppe Drago), andranno le deleghe dei Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità Urbana ed extra Urbana, Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Realizzazione interventi finanziati dal PNRR, con relativa gestione, controllo e monitoraggio, Start-Up (anche questa delega delicatissima). Ultimo dei nuovi assessori (ma primo eletto in lista DC) il giovanissimo Samuele Cannizzaro a cui vanno il delicato settore dell’Ecologia e politiche ambientali, Transizione ecologica, Impianti di Depurazione, Politiche per la tutela e difesa degli animali, Politiche Giovanili. Su questa ultima “chiamata alle armi”, va fatta una doverosa postilla. L’assessorato assegnato a Samuele, ha determinato il volontario abbandono del posto ricoperto, per oltre trent’ anni, dal padre Giovanni Cannizzaro. Infatti, il rapporto esistente con il figlio Samuele (pur non essendoci alcuna incompatibilità sancita dalla Legge), ha aperto una questione morale a cui responsabilmente, il già capo di gabinetto del sindaco, non ha voluto sottrarsi. “Desidero ringraziare Giovanni Cannizzaro per il lavoro svolto con professionalità, da diversi lustrie con le precedenti amministrazioni – testuali parole della Monisteri – Prendo atto, del passo indietro fatto responsabilmente dal funzionario, al fine di togliere ogni possibile attrito di carattere morale, che ogni forma di carica e responsabilità istituzionale, potenzialmente porta in embrione. Sono sicura che l’apporto del funzionario Cannizzaro, continuerà con proficua intensità e zelo in altri settori importanti del nostro Ente”. Alla neo-eletta con quasi mille voti, Maria Cristina Minardo dovrebbe andare (il condizionale è d’obbligo perché alla fine è l’intero consiglio a votare) la Presidenza del Consiglio Comunale, ma di questo ce ne occuperemo nell’articolo denominato fase terza. A questo punto i giochi sarebbero fatti, ma per concludere la nostra analisi cari lettori, va fatta una logica e doverosa considerazione, derivata dall’idea che ci siamo fatti grazie alla conoscenza diretta e all’intervista rilasciata dal neo eletto sindaco. Tale idea giustifica in toto il “titolo-sottopancia” del nostro pezzo giornalistico “pacta sunt servanda”. La Monisteri infatti, arriva alla formazione del suo Governo cittadino e non giustifica alcuna forma di “do ut des”. Mi viene in mente un antico motto dell’amato Peppe Drago (unico Presidente modicano, nella storia della Regione Siciliana) che spesso ridendo ripeteva: “Noi diventeremo grandi, quando il do ut des sarà sostituito dal recipio pro merito”. Un sogno, un’utopia, una cosa troppo grande…” ricevere per merito”, forse……., ma c’è ancora chi vuole crederci! Come noi vogliamo credere che Maria Monisteri sia generata con questa pasta, una pasta sicula di veraci, unici, coriacei, instancabili e fattivi lavoratori-sognatori. Non possono esserci interessi privati nell’idea di “governo monisteriano” (iniziamo a coniare subito l’aggettivo). Questo sindaco non ha proprietà, fabbriche, non ha terreni su cui edificare, costruire, aggiustare, vendere o affittare case, palazzi, insomma, nulla su cui fare business. Ecco perché ci piace pensare questo sindaco come quel grande risanatore dell’economia e dell’ordine pubblico romano di nome Ulpiano, al quale la storia attribuisce la frase (oramai appartenente al codice civile italiano) “pacta sunt servanda”. Siamo certi, la Monisteri conserverà stabile ed operativa questa giunta comunale per tutta la durata della legislatura. Con responsabilità ed innovazione. Non tollererà, durante il percorso, défaillance e prese di posizione di nessun tipo e da nessuna parte (siamo sicuri di non essere smentiti). Chi l’ha sostenuta, dalle forze politiche a quelle associazionistiche ed imprenditoriali cittadine e non, volenti e/o nolenti, devono sapere che le sfide che attendono la città fra cui, in primis, il risanamento economico ed il PRG (piano regolatore generale), saranno punti nodaliche la città della Contea, dovrà affrontare, attraversando un mare in tempesta. Uno scoglio pericoloso da evitare ed affrontare con un unico, grande e solido obbiettivo: il bene della Città. Ogni deviazione o tentativo di distorsione del bene pubblico e collettivo con sperimentazioni di viraggio verso torna contismi personali, verrà inquadrato come un espediente atto a vanificare la “massima ulpiana” prima riportata e le disastrose conseguenze che, inevitabilmente, ne deriverebbero. Riteniamo che le tante menti pensanti cittadine (ma anche quelle meno attente) sappiano leggere quanto da noi osservato e scritto (ma anche quello che non si riesce a leggere!). In conclusione, tanto so che mi accuseranno, come sempre, di dipendenza dal “latinorum” (ma chi se ne frega, “nemo propheta in patria”) devo citare, per forza di cose la frase conclusiva che Fedro metteva come “epilugus” nelle sue moralizzanti fiabe: hoc illis narro, qui me non intellegunt (questo lo racconto per chi non mi comprende). Ma sono sicuro che, chi deve comprendere, ha già compreso.

