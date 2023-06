Finanziati videosorveglianza e teleletture targhe a Vittoria

“Molto presto, a Vittoria e a Scoglitti, ci sarà un nuovo impianto di videosorveglianza e di telelettura delle targhe, grazie all’attività svolta dall’assessorato ai Lavori pubblici, soprattutto agli uffici della Cuc, in sinergia con il sindaco Francesco Aiello”. Così l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, parlando del progetto legato alla realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza denominato Vittoria sicura dell’ammontare di circa 250mila euro. Dopo che il Comune aveva deliberato la partecipazione al bando nell’ottobre scorso, ora è arrivata la risposta positiva circa l’ammissione al finanziamento. Il bando a cui il Comune ha partecipato è quello contemplato dal Poc Legalità 2014 – 2015 Asse 2 – Azione 2.1 avente a oggetto “Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target”. La Giunta municipale ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza denominata “Vittoria Sicura”. Nel quadro della collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia locale, l’Amministrazione si è spesa per avvalersi delle risorse previste dal Poc “Legalità 2014-2020” ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza sulla base delle Linee guida adottate su proposta del ministero dell’Interno, con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali. “Il 6 giugno scorso – continua Nicastro – è arrivata una nota del ministero degli Interni e del dipartimento della Pubblica sicurezza che ci ha comunicato l’esito finale dell’istruttoria e ci ha informato che siamo stati ammessi a finanziamento. Agli uffici abbiamo già dato disposizione di compilare tutta la documentazione che il ministero ci ha richiesto per formalizzare l’erogazione delle somme dovute previa redazione del progetto esecutivo”. “Il tema della legalità, della sicurezza – dice ancora Nicastro – è stato un tema che l’amministrazione Aiello, sin dai primi giorni dell’insediamento, ha tenuto sempre in grande considerazione. Abbiamo studiato, nella fattispecie, con l’assessore Anastasia Licitra, sotto l’input del sindaco Aiello, quali potevano essere le misure strategiche per cercare di risolvere il problema della sicurezza in città. Abbiamo subito cercato di avvalerci di alcuni fondi e finanziamenti, predisponendo una ricerca specifica. Ragion per cui, nel momento in cui abbiamo individuato quali potevano essere le misure valide, gli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici si sono messi subito al lavoro. E lo abbiamo fatto sulla base di alcune linee che sono state dettate su proposta del ministero degli Interni, grazie al raccordo della Prefettura di Ragusa che, tra l’altro, ha monitorato un tavolo tecnico presso la direzione Cuc assieme a tutte le forze di polizia. Un tavolo per definire il piano di intervento che si doveva attuare all’interno della città di Vittoria”. Nicastro conclude evidenziando che “a questo punto c’è un dato politico certo e cioè che l’Amministrazione Aiello i progetti li realizza, ci vuole tempo ma questo accade perché abbiamo ereditato una città distrutta e abbandonata. Città che, con il lavoro certosino, in sinergia con il sindaco, stiamo pian piano cercando di riqualificare e recuperare al meglio. La questione della videosorveglianza ci è stata subito sottoposta, i cittadini l’hanno richiesta a gran voce. Noi stiamo cercando di dare risposte con i fatti. Attraverso quella che sarà una importante realizzazione a Vittoria e Scoglitti”.

Salva