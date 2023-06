Liuzzo(Iv). “Nuovi episodi legati a ordine pubblico a Comiso”

“I fatti di cronaca lo testimoniano. Gli episodi legati all’ordine pubblico, in tutta la città, destano preoccupazione. L’ultima grave vicenda, verificatasi in un quartiere popolare, parla di un cittadino che, mentre stava recandosi a lavoro, è stato aggredito nel garage di casa da uno sconosciuto, verosimilmente per un tentativo di rapina. Insomma, c’è poco da stare allegri. Soprattutto se si pensa alla tentata violenza sessuale dei giorni scorsi. Comiso ha bisogno di sicurezza”. Lo dice Salvo Liuzzo, già candidato sindaco e ora tra gli esponenti dell’opposizione all’attuale amministrazione. “Stiamo apprezzando, in questi giorni, pur a fronte delle difficoltà legate agli organici esigui – continua Liuzzo – l’attenzione che le forze di polizia, su disposizione del questore Vincenzo Trombadore, stanno riservando alle zone sensibili della nostra città, con controlli a ripetizione. Ci vuole uno sforzo notevole sul fronte dell’attenzione perché solo così potrà essere ampliata la percezione di sicurezza da parte della collettività che, al momento, risulta essere ai minimi storici. Chiederò, nelle prossime ore, un incontro allo stesso questore con l’obiettivo di esternargli ulteriormente le preoccupazioni della cittadinanza rispetto a una situazione davvero complicata. Sono certo che ci sarà attenzione da parte sua e, in questo senso, proveremo a ricevere ulteriori rassicurazioni sul fatto che, essendo la materia estremamente delicata, si rende necessaria una sinergia di intenti per arrivare a garantire a tutti la massima attenzione su un fronte estremamente delicato”.

Salva