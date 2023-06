500 mila euro per i Borghi più belli d’Italia: tra di essi Monterosso Almo

La Regione Sicilia, tramite l’Assessorato alle Autonomie Locali, premia con 500 mila euro i suoi “Borghi più belli d’Italia”, ovvero quelle piccole comunità riconosciute dall’omonima associazione privata che promuove i piccoli centri abitati italiani con una qualifica di “spiccato interesse storico e artistico”. In provincia di Ragusa a beneficiare di questo stanziamento sarà il comune di Monterosso Almo che potrà utilizzare i fondi a lui destinati per l’attivazione o il potenziamento dei servizi di accoglienza e promozione turistica del territorio. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate. “Quando nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell’ANCI, nacque l’associazione dei Borghi più belli d’Italia, l’intento è sempre stato quello di contribuire a salvaguardare, conservare e rivitalizzare piccoli nuclei e comuni, ma a volte anche singole frazioni, che, trovandosi al di fuori dei principali circuiti turistici, rischiano, nonostante il grande valore, di essere dimenticati con conseguente degrado, spopolamento e abbandono. Naturalmente la Sicilia è una delle prime regioni italiane per numero di borghi premiati ed inseriti in questa speciale lista. Tra gli iblei abbiamo la perla di Monterosso ma non dimentichiamoci altri gioielli come Buccheri, Ferla e Palazzolo, sempre per rimanere tra i nostri monti. E ancora Montalbano Elicona, Gangi, Savoca. Insomma quasi tutte le province siciliane custodiscono al loro interno dei luoghi da scoprire e di cui innamorarsi. Plaudo ai colleghi della Commissione Bilancio, della quale sono componente, con i quali, in fase di approvazione della finanziaria, abbiamo stanziati i fondi necessari. Come plaudo naturalmente all’iniziativa dell’Assessorato alle Autonomie Locali retto dall’On. Andrea Messina e nel contempo auspico che questo stanziamento da 500 mila euro possa essere solo il primo di una lunga serie per far sì che sempre più persone, siciliane e non, conoscano questi luoghi e che anche altri borghi possano entrarne a far parte a pieno diritto”.

