Psicologia scolastica in Sicilia. Convegno a Ragusa

È stato un successo il convegno “La psicologia scolastica – contesti educativi e bisogni psicologici, tra passato e presente”, organizzato da “Agire per l’Ordine”, FIP e AUPI Sicilia e svoltosi presso il Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti a Ragusa, il 13 giugno scorso, in ricordo dello psicologo e psicoterapeuta Tonino Marù, il pioniere della psicologia scolastica in Sicilia.

Un momento di confronto e approfondimento sull’importanza della psicologia scolastica, ma anche sui grandi passi avanti fatti a livello legislativo per l’istituzione di questa figura in Sicilia, con le principali autorità nel campo nazionale della psicologia, a partire dal presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, David Lazzari, dal presidente della Federazione Italiana Psicologi, Giancarlo Marengo, e da Fulvio Giardina, Past President Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e Past President Ordine Psicologi Regione Siciliana. A dare il benvenuto è stato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Sono intervenuti relatori di spicco anche del mondo universitario. La Prof.ssa Giuseppa Filippello, del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Messina ha parlato di “Frustrazione dei bisogni psicologici di base e rendimento scolastico: quale relazione?”, mentre la prof.ssa Elisabetta Sagone, Prof. Associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di Catania ha relazionato su “La formazione degli psicologi a scuola: competenze e buone prassi”.

Sul tavolo dei relatori anche lo psicologo, psicoterapeuta Salvatore Scardilli, segretario regionale AUPI, che ha parlato di “La Psicologia Scolastica nei contesti educativi e prospettive occupazionali: ipotesi di interventi organizzativi e legislativi”, mentre lo psicologo Marco Leonardi, Coordinatore AIRIPA Sicilia e presidente AID sezione CL, ha relazionato su “Benessere psicologico a scuola: alunni con DSA”.

Una parte del convegno è stata dedicata ai “Minori stranieri non accompagnati: la scuola come strumento verso il processo di inclusione”, grazie all’intervento della psicologa, psicoterapeuta Valentina Zarcaro, presidente della Società Cooperativa “La grande famiglia”.

Infine, si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Emergenze e Bisogni psicologici. Esperienze territoriali e ipotesi di proposte legislative dello Psicologo Scolastico”, a cui hanno partecipato Angela Rapicavoli, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, Karin Guccione, psicologa, psicoterapeuta, Giovanni Di Martino, psicologo, psicoterapeuta, e Rosanna Venerando, Vicepresidente della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti. Il convegno è stato moderato dalla psicologa, psicoterapeuta Rita Chianese, Coordinatrice Regione Sicilia Federazione Italiana Psicologi, da Giuseppe Spitale, psicologo, psicoterapeuta, e da Concetta Mezzatesta, psicologa, psicoterapeuta, sessuologo clinico, esperto neurocovid.

