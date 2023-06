A Ragusa sinergia tra Cna e Ordine dei consulenti del lavoro

E’ una novità positiva la sinergia che, a Ragusa, si registra tra la Cna territoriale e l’Ordine dei consulenti del lavoro. Nella sede dell’Ordine, di via Archimede 114, nel capoluogo ibleo, lunedì, dalle 10 alle 14, ci sarà un momento formativo su “Strumenti e servizi per la crescita. Focus su contratti di lavoro e nuove competenze. Welfare di bilateralità”. L’apertura dei lavori sarà affidata al presidente Ocdl Giusy Saraceno e al segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo. A relazionare sarà Maurizio De Carli, responsabile dipartimento Relazioni sindacali della Cna nazionale. “Abbiamo registrato grande disponibilità e collaborazione da parte del presidente Saraceno – chiarisce il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono – a proposito dell’organizzazione di questo appuntamento. Con i consulenti del lavoro, saranno affrontati temi importanti per garantire alle imprese e relativi collaboratori dei servizi di alta professionalità. Far conoscere alle imprese le potenzialità del Fondo artigianato, delle prestazioni previste dall’Ebas (l’Ente bilaterale per l’artigianato in Sicilia) oppure le prestazioni rilasciate dalla Sanità integrativa tramite lo strumento del San.Arti, sono alcuni degli obiettivi condivisi tra la Cna territoriale di Ragusa e l’Ordine dei consulenti del lavoro di Ragusa”.

“Non dimentichiamo, tra l’altro – aggiunge il segretario Caccamo – che la presenza autorevole di Maurizio De Carli, responsabile del dipartimento Relazioni sindacali della Cna nazionale, rappresenta motivo di orgoglio e voglia di investire in favore della crescita e dello sviluppo delle imprese. Oggi è sempre più importante comprendere, da parte delle imprese, i contenuti dei vari contratti di lavoro che sono applicati, così come risulta sempre più interessante puntare su un welfare aziendale adeguato ai tempi. Il convegno, organizzato dall’Ordine presso la propria sede, contempla la piena collaborazione da parte nostra”. “La sinergia e la collaborazione, così come ha ribadito il presidente Santocono – chiarisce il presidente Saraceno – sono per noi consulenti del lavoro gli obiettivi che cerchiamo di concretizzare con tutte le istituzioni e le associazioni di categoria con cui abbiamo a che fare giornalmente. Il confronto, per noi, sta alla base. Da soli non si va da nessuna parte. Abbiamo apprezzato l’invito a collaborare con la Cna territoriale mettendo al centro aziende e lavoratori. Il tema affrontato nell’evento che si svolgerà lunedì ha come “mission” quella di aiutare la grande ripresa del sistema lavoro, oggi in sofferenza, sfida che certamente i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria sono pronti a cogliere”.

