Convegno nazionale a Ragusa su “La Psicologia Scolastica

La psicologia scolastica e la sua applicazione nei contesti educativi, come modello di inclusione sociale e di promozione del benessere finalizzato al miglioramento sia del rendimento scolastico sia individuale. Questi alcuni dei temi al centro del convegno dal titolo “La Psicologia Scolastica – Contesti educativi e bisogni psicologici, tra passato e presente”, che si terrà martedì 13 giugno a Ragusa presso il Centro Commerciale Culturale in via Giacomo Matteotti 61.

L’evento, ideato e organizzato in sinergia tra la Federazione Italiana Psicologi (FIP), Agire per l’Ordine e AUPI Sicilia, e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, è dedicato allo psicologo e psicoterapeuta Tonino Marù, il pioniere della psicologia scolastica in Sicilia.

Ospiti del convegno un parterre d’eccezione grazie alla presenza di David Lazzari, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; Giancarlo Marenco, Presidente Federazione Italiana Psicologi; Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa, e Fulvio Giardina, PastPresident Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e PastPresident Ordine Psicologi Regione Siciliana.

A introdurre i lavori, che prenderanno il via alle ore 9, e a moderare la prima parte del convegno sarà la psicologa e psicoterapeuta Rita Chianese, Coordinatrice Regione Sicilia della Federazione Italiana Psicologi, a cui seguiranno gli interventi di professionisti specializzati, che analizzeranno la questione della psicologia scolastica da diversi punti di vista, da quello sociale a quello normativo e occupazionale. La seconda parte del convegno sarà moderata da Giuseppe Spitale, psicologo, psicoterapeuta, a cui seguirà la Tavola Rotonda sul tema “Emergenze e Bisogni psicologici. Esperienze territoriali e ipotesi di proposte legislative dello Psicologo Scolastico” che sarà moderata dalla psicologa e psicoterapeuta Concetta Mezzatesta, sessuologo clinico, esperto neurocovid. Infine, si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo dello psicologo e psicoterapeuta Tonino Marù, che sarà moderata dalla psicologa Giuseppina Castriciano, Consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.

L’evento terminerà alle ore 13,30 circa e alla fine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

