Mario Giordano a Modica presenta il suo libro: Maledette Iene

Mario Giordano, sarà a Modica, mercoledì 14 giugno, alle 19.30. All’auditorium di piazza Matteotti, Giordano presenterà il suo ultimo libro: Maldette Iene. 57 anni fra una settimana, Giordano, dopo la laurea in Scienze politiche, iniziò a scrivere per un settimanale cattolico di Torino, per poi proseguire a ‘L’Informazione’ e al quotidiano ‘Il Giornale’, diretto da Vittorio Feltri. Più volte ospite al Maurizio Costanzo show, è stato protagonista di trasmissioni d’inchiesta come ‘Pinocchio’, prima di dirigere l’informazione di Italia 1 e firmare trasmissioni giornalistiche come ‘Lucignolo’ e ‘L’alieno’. Direttore de ‘Il Giornale’ e del TG4, sette anni fa, ha fondato il quotidiano ‘La Verità’ oggi diretto da Maurizio Belpietro e dal 2018 conduce ‘Fuori dal Coro’ su Rete 4.

Diverse i suoi saggi e i suoi libri, sino all’ultima pubblicazione ‘Maledette Iene’ dove, con nomi e cognomi, denuncia la ricchezza ingiusta, accumulata sulle spalle di chi ha bisogno. Tanti i suoi lavori di denuncia e verità. ‘Maledette Iene’, racconta e dettaglia di chi si accanisce sulle persone inermi, narrando storie note e meno note, di forte attualità e di grande impatto emotivo. Storie che sono simbolo di un’Italia corrotta, che sa corrompere e che sa farsi corrompere; con figure e personaggi che, senza ritegno, hanno saputo crearsi ricchezza, distruggendo gli altri

-MARIO GIORDANO, Maledette Iene, mercoledì 14 giugno, 19.30, auditorium di piazza Matteotti a Modica

Salva