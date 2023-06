M5s. Ieri sera la prima riunione del coordinamento provinciale

Prima, partecipata, riunione del coordinamento provinciale del M5s, ieri presso la sede di via E.C. Lupis a Ragusa. Attivisti e portavoce di tutta la provincia si sono riuniti per la costituzione del gruppo, che nelle fasi successive vedrà anche la nascita dei coordinamenti cittadini di Ragusa, Modica e Vittoria ma anche dei gruppi degli altri comuni più piccoli, che saranno accorpati tra loro. “Si riparte dal basso, si riparte dai cittadini – dice il coordinatore provinciale Federico Piccitto -. Innanzitutto sono molto contento della risposta dei nostri iscritti, che hanno partecipato numerosi alla riunione in cui è stato fatto il punto della situazione dopo il voto delle scorse amministrative. Appuntamento importante è quello del 17 giugno con la manifestazione di Roma, alla quale una delegazione del gruppo provinciale sarà presente”. Si tratta della manifestazione “Basta vite precarie”, che vedrà alle ore 14.00 il concentramento in Piazza Repubblica e poi alle 15.00 la partenza del corteo che sfilerà fino a Largo Corrado Ricci. “Lo scorso 1° maggio il Governo Meloni, in barba alla Festa del Lavoro, ha approvato un Decreto Precariato che disegna la nuova Italia dei contratti a tempo determinato – dicono gli organizzatori – l’Italia dei voucher, l’Italia in cui per i giovani diventa impossibile programmare l’acquisto di una casa, cullare il sogno di avere una famiglia. Insomma, di guardare con speranza al futuro. Nello stesso decreto si taglia il Reddito di cittadinanza – unico sostegno per chi vive sulla soglia di povertà – e si prevedono più fondi per l’industria militare. Già: perché i soldi, quando si tratta di armi, questo governo riesce sempre a trovarli”.

Nelle prossime settimane, intanto, verrà completata l’istruttoria per la costituzione dei gruppi per l’approvazione definitiva da parte del Movimento nazionale, in modo da procedere alla prima riunione ufficiale e la contestuale votazione, da parte di ogni gruppo, per l’elezione del coordinatore cittadino.

