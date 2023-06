Modica. Scuola di Formazione Politica “Failla”: proposte

Il Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione Politica “Virgilio Failla”, ha deciso di porsi in atteggiamento positivi già subito le elezioni amministrative di Maggio e così ha indirizzato delle proposte al nuovo sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.



“Premesso che le finalità statutarie della nostra Scuola sono la formazione di una coscienza critica per una partecipazione attiva e incisiva dei cittadini e specie delle nuove generazioni alla vita della comunità, proprio in virtù di questo principio – si legge -: nel prendere atto dell’esito delle elezioni amministrative nella nostra città e della positiva novità rappresentata dall’elezione, per la prima volta, di un sindaco donna, alla quale va il nostro augurio di buon lavoro, vogliamo porre all’attenzione della nuova Amministrazione alcune criticità ed emergenze che abbiamo registrato e avvertito nel corso della nostra attività di studio e di analisi dei fenomeni politici cittadini”.

Le necessità cui fa riferimento la cuola di Formazione Politica “Failla” sono:

un cambio di passo nella gestione della cosa pubblica e nel rapporto con i cittadini;

contrasto ad ogni tipo di pratica discriminatoria e di divisione dei cittadini in amici e nemici;

trasparenza e oculatezza nella gestione finanziaria, coniugandola con pratiche virtuose di sviluppo e una forte azione di risanamento del bilancio;

una politica di tutela del suolo, contro ogni forma di scempio edilizio, e venga data priorità alle tematiche di tutela dell’ambiente e della biodiversità;

garantire la normale dialettica fra le forze politiche, le forze sociali e le tante entità culturali cittadine, e valorizzato il confronto tra maggioranza e opposizione in seno al Consiglio Comunale.

“Siamo fiduciosi che in futuro ci sarà spazio per un confronto aperto, sereno e costruttivo tra le più varie e diverse sensibilità, per il bene comune e lo sviluppo unitario della nostra città”.

