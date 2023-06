Ragusa. Potenziata la raccolta rifiuti nelle aree turistiche

“Forti dell’esperienza acquisita negli ultimi anni e in accordo con la ditta esecutrice del servizio, abbiamo predisposto delle migliorie per quanto concerne la raccolta dei rifiuti nelle aree a maggiore vocazione turistica che, specie nel periodo estivo, sono volàno per tutto il territorio. Ad affermarlo è il Sindaco Peppe Cassì.

Due le linee di intervento già attivate:

1) Aumento della frequenza dei passaggi per le utenze non domestiche di Ibla, Ragusa Centro, Donnafugata, Marina di Ragusa e Punta Braccetto, come indicato nelle tabelle allegate.

2) Stazionamento di isole ecologiche mobili per le attività ricettive e di somministrazione, dal lunedì alla domenica con frequenza giornaliera 7/7.

Il servizio è disponibile a Ragusa Ibla (dalle 11:00 alle 14:00 a Largo S. Paolo) e a Marina di Ragusa (dalle 12:00 alle 15:00, alle spalle della Delegazione comunale).

Maggiori informazioni e contatti su www.ragusaraccolta.it”.

