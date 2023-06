Modica, città ad impatto positivo. Al “Grimaldi” le premiazioni

Si è svolta presso l’aula magna dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle borse di studio offerte dagli sponsor locali, alle classi 4AO e 3BG.

L’evento è stato organizzato dalla PMG Italia, società benefit, che si occupa di realizzare progetti rivolti a favorire l’equità sociale, la cura del bene comune, la presa di responsabilità verso le tematiche della sostenibilità, e patrocinato dal Comune di Modica, dall’associazione Misericordia e dall’associazione Insuperabili.

La classe 3BG è stata premiata per aver realizzato un impianto naturale per il trattamento delle acque reflue che permette di irrigare i campi e anche di utilizzare i fanghi residui come fertilizzante, tutto questo come azione efficace di agricoltura sostenibile e risparmio delle risorse idriche. Quindi con l’uso di determinate piante si ha la fitodepurazione che è un innovativo meccanismo per riutilizzare le acque di scarico che l’uomo consuma male e ciò presenta innumerevoli vantaggi ambientali. La classe è stata coadiuvata per la realizzazione del progetto dal Prof. Francesco Frasca Polara.

La classe 4AO ha realizzato 2 progetti, il primo progetto è una app che consiste nel mettere in evidenza le difficoltà riscontrate dalla cittadinanza dal mal collegamento nelle città tramite i mezzi di trasporto e grazie questa app si utilizzano mezzi di trasporto consigliati per raggiungere nel minor tempo possibile il luogo di destinazione e quindi abbattimento dell’inquinamento dell’aria. Il secondo progetto, realizzato sempre dalla classe 4AO, riguarda la creazione di una app che segnala la presenza di rifiuti di qualsiasi genere o cani abbandonati nella città. Le notifiche arrivano direttamente all’ufficio ecologia del comune che una volta ricevuta la segnalazione manda una squadra per il necessario intervento. Questi interventi possono essere affiancati dagli studenti durante giornate dedicate al volontariato. La classe è stata coadiuvata per la realizzazione dei progetti dal Prof. Alex Cannella.

Alla fine della premiazione, che ha visto la partecipazione di alcuni rappresentati di sponsor locali, del responsabile PMG Italia, Paolo Giacomelli, del Dott.Angelo Gugliotta responsabile dell’associazione Misericordia, del prof. Andrea Anzaldi responsabile dell’associazione Insuperabili, il Dirigente Scolastico prof. Bartolomeo Saitta si è complimentato con tutti e ha profuso parole di stima e apprezzamento.

Salva