Confcommercio, lavori lungomare Marina di Ragusa. “Prendiamo atto delle rassicurazioni del Sindaco”

“Prendiamo atto della disponibilità manifestata dal sindaco. Converrà con noi sulla necessità di fornire le massime rassicurazioni a tutti gli operatori del terziario di mercato che, dopo una stagione di attesa, non vedevano l’ora di potere sfruttare al massimo tutte quelle potenzialità che un finale di primavera ancora incerto non consente di esplicare. Siamo pronti a un raccordo per valutare quali potrebbero essere le scelte migliori da compiere su Marina, così come facciamo con tutte le altre frazioni rivierasche dei Comuni iblei. Il nostro obiettivo, come associazione di categoria, è quello di risolvere i problemi, a vantaggio degli associati, e non certo fomentare polemiche”. Così il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, in risposta alle valutazioni esternate dal primo cittadino Peppe Cassì sulla problematica dei lavori di dragaggio che, oggettivamente, stanno determinando dei disagi agli operatori. “Ci auguriamo, altresì – sottolinea ancora Manenti – che la questione del lungomare, pur con tutti i problemi che si sono registrati e che è facile riscontrare in cantieri così complessi, possa essere davvero risolta entro il mese. E’ evidente che l’estate che sta per arrivare potrà segnare una svolta per la frazione rivierasca del capoluogo, così come per tutte le altre frazioni rivierasche dei Comuni con affaccio sul mare, nel tentativo di fare ulteriormente crescere lo sviluppo locale. Quindi, ribadiamo la nostra massima collaborazione a sanare tutte le problematiche esistenti e quelle che, eventualmente, insorgerannno

