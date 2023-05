Nuove colonnine per carico acqua in emergenza a Ispica

Grazie al supporto dei Vigili del Fuoco, presenti con uno dei loro preziosi mezzi, è stata verificata la funzionalità delle due colonnine necessarie ad effettuare il carico d’acqua per i mezzi antincendio che si trovano ad operare sul territorio Ispicese.

“con l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto – afferma il Sindaco Innocenzo Leontini – abbiamo voluto completare l’installazione di questi due punti di prelievo che fanno più sicura ed attrezzata la nostra fascia costiera”. “Si tratta di un intervento che mette la nostra Città in linea con le indicazioni sulla prevenzione dei rischi – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto.

L’importanza della presenza di queste colonnine, posizionamento coordinato dal Geom. Riccardo Puglisi, è facilmente intuibile se si pensa che fino ad oggi i mezzi di soccorso dovevano lasciare il sito dell’incendio per andare a caricare acqua all’ingresso di Pozzallo. Una colonnina è stata posta sulla litoranea all’ingresso del Maccone Bianco a servizio di quest’area, mentre l’altra è stata posta all’incrocio di Via della Malva e Via Ucca Marina, a servizio della parte interna del territorio.”

