Italia Viva, Buscema: “Nuove rappresentanze a Ragusa e Comiso”

La coordinatrice provinciale di Italia Viva, Marianna Buscema, augura buon lavoro ai quattro sindaci del territorio ibleo che sono stati appena eletti, quindi Peppe Cassì a Ragusa, Maria Rita Schembari a Comiso, Gianfranco Fidone ad Acate e Maria Monisteri a Modica. “Il nostro auspicio – sottolinea Buscema – è che possano svolgere un’attività attenta e costante nei confronti delle comunità amministrate, soprattutto in un periodo come questo in cui si avverte un particolare bisogno di attenzione e di vicinanza. Ringrazio per l’impegno profuso in questa campagna elettorale tutte le componenti del nostro partito e, in particolare, il candidato sindaco di Comiso, Salvo Liuzzo, che siederà in Consiglio comunale. Gli auguro il meglio e sono certa che svolgerà nella maniera più attenta il proprio ruolo nel contesto dell’opposizione, unitamente agli altri componenti della stessa. E’ stata un’altra esperienza formativa questa campagna elettorale visto che, tra l’altro, ha consentito a Italia Viva di venire fuori con le proprie rappresentanze in Consiglio comunale oltre che a Comiso anche a Ragusa. Cercheremo, quindi, di dare il nostro contributo politico, per quanto possibile, alle amministrazioni neoelette. L’obiettivo è crescere sempre di più. E, passo dopo passo, ci stiamo provando”.

