Al Tribunale di Ragusa incontro sulla Mediazione Familiare

Giovedì 1° giugno alle ore 15:00 presso l’aula del tribunale di Ragusa si terrà un evento dedicato alla Mediazione Familiare, in collaborazione con la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica.

L’obiettivo del convegno è quello di promuovere una riflessione sui temi della separazione e della mediazione familiare, come strumento e servizio a favore delle famiglie in cambiamento, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi introdotti dalla Legge Cartabia.

Interverranno:

Dott. Massimo Pulvirenti, presidente della sezione civile Tribunale di Ragusa

Dott. Gian Piero Saladino, Direttore della scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”

Dott.ssa Federica Anzini , Presidente Aimef

Dott. Natale Cento, Consigliere Nazionale Aimef

Dott.ssa Annamaria Gozzo, Consigliere Aimef per la Regione Sicilia

Avv. Serena Belluardo, Mediatore Civile

L’ evento è rivolta agli avvocati, mediatori familiari, assistenti sociali, psicologi, educatori. La partecipazione è gratuita. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 3 crediti formativi per gli Avvocati; 3 crediti formativi per i Mediatori Familiari soci A.I.Me.F. – In corso di accreditamento per gli Assistenti Sociali.

