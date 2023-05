Cile. Terremoto magnitudo 5.4: scongiurato uno tsunami

g.r.

Il Servizio nazionale di prevenzione e risposta alle catastrofi (Senapred) del Cile ha segnalato un terremoto di magnitudo 5.4 nelle regioni di Arica e Parinacota, Tarapacá e Antofagasta. Secondo l’entità, il movimento tellurico è avvenuto alle 12:51 (ora locale) a una profondità di 67 chilometri, situato a sud-ovest di Alto Hospicio e classificato, come magnitudo, di media intensità. Inoltre, il Servizio idrografico e oceanografico del Cile (SHO) ha sottolineato che le caratteristiche del terremoto non presentano condizioni tali da generare uno tsunami sulle coste meridionali del paese. L’Istituto Geofisico del Perù fa notare che il terremoto è stato avvertito in molte parti del paese andino. Nel rapporto è stato specificato che il terremoto è stato avvertito con intensità 3 anche nella regione di Tacna. Data la possibilità del verificarsi di nuovi potenziali terremoti, l’Istituto di protezione civile (Indeci) del Perù raccomanda alla popolazione di mantenere la calma e di individuare immediatamente luoghi sicuri in cui ripararsi da possibili nuovi devastanti movimenti tellurici.

