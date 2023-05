Sicilia in moto, tra Val di Noto e Monti Iblei: itinerari e percorsi

L’estate è certamente la stagione più propizia per organizzare gite fuori porta e brevi escursioni in moto; con le giornate che si allungano, sono tanti i motociclisti che, in sella alla propria due ruote, esplorano itinerari e percorsi, per godersi il piacere della guida e le bellezze del territorio. In tal senso, la Sicilia offre numerose possibilità, tanto lungo la costa quanto nell’entroterra; in quest’articolo vediamo, in particolare, quali sono i possibili itinerari tra le province di Ragusa e Siracusa.

I preparativi prima della partenza

L’organizzazione di un’escursione in moto non può prescindere da un’adeguata preparazione del mezzo, che riguarda tanto la meccanica quanto l’equipaggiamento necessario.

Da un lato, infatti, è buona norma controllare:

l’usura e la pressione di gonfiaggio delle gomme;

il livello di carica della batteria;

l’olio motore e il fluido dei freni;

le luci e il funzionamento delle componenti elettroniche.

In aggiunta, occorre approntare un equipaggiamento adeguato; in particolare, può essere utile aggiungere un bauletto o una coppia di valigie laterali, così da avere a disposizione più spazio in cui riporre il pranzo al sacco, le bevande, e tutto quanto possa essere utile durante l’escursione. Si tratta di accessori piuttosto comuni, facilmente reperibili anche online tramite e-commerce specializzati come omniaracing.net. Il resto dell’equipaggiamento include i capi di abbigliamento tecnico (giacca antivento, guanti etc.), un kit di pronto soccorso e un set di attrezzi per la manutenzione.

Tra i Monti Iblei e la costa ragusana

Attraverso un itinerario lungo circa 120 km, da coprire in poco meno di tre ore, è possibile scoprire una delle aree più suggestive dell’entroterra sud orientale siciliano. I monti Iblei caratterizzano questa zona dell’isola, toccando le province di Catania, Siracusa e Ragusa. È proprio da qui che si può far partire il tour in moto dei Monti Iblei; la prima tappa non può che essere Modica (foto), distante poco più di 15 km lungo la SS115, dove si possono ammirare le splendide architetture religiose nonché la casa natale di Salvatore Quasimodo. Si procede poi verso sud fino a Ispica, nota soprattutto per le “casematte” (i bunker risalenti alla Seconda guerra mondiale); l’itinerario prosegue fino alla costa, sempre sulla SS115, fino a Marina di Modica e poi a Sampieri, un borgo marinaro dallo splendido arenile, dove val bene fermarsi per una sosta o un bagno in mare. Ripartendo verso l’entroterra, dopo meno di 70 km si raggiunge Scicli, il borgo in cui si svolgono le riprese della fiction “Il Commissario Montalbano”; successivamente, si può far tappa al Castello di Donnafugata, oppure tornare a Ragusa passando nuovamente da Modica.

Val di Noto e Siracusa

Partendo da Ragusa, è possibile cimentarsi in una lunga escursione (quasi 300 km) attraverso il Val di Noto.

Partendo ancora da Ragusa, la prima tappa consigliata è Caltagirone, la città famosa per le sue ceramiche (tra cui le “teste di moro” e le “pigne” decorate). L’itinerario nell’entroterra continua fino a Militello val di Catania, dove ammirare numerosi esempi di architettura barocca siciliana prima di rimettersi in viaggio verso Siracusa, lungo la SS194 e, successivamente, la SS114; tra le tante attrazioni del capoluogo siracusano vi è certamente la Necropoli Rupestre di Pantalica, inserita tra i patrimoni tutelati dall’UNESCO.

Proseguendo verso Sud, dopo una breve sosta a Lido di Noto, si raggiunge Noto, il cuore del Vallo, la ‘capitale’ del Barocco Siciliano, lo stile che caratterizza le grandi architetture religiose (tra cui la cattedrale e i vari conventi) nonché molte delle residenze signorili del centro storico. Lo stesso può dirsi di Palazzolo Acreide (dal nome dell’antico insediamento greco di Akrai), distante una trentina di km da Noto e raggiungibile tramite la SS287 oppure la SP24. Il borgo rappresenta anche l’ultima tappa del tour in Val di Noto, dalla quale è possibile poi far ritorno a Ragusa in poco meno di un’ora.

