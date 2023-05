SolBarocco CHO: il liquore con cioccolato di Modica

Si chiama CHO e non è solo un liquore con cioccolato di Modica IGP, ma il punto di equilibrio tra eccellenza artigianale e tradizione, una architettura di sapori forgiata in una grande barrique settecentesca in pietra naturale.

La storia e la sapienza sono gli ingredienti fondamentali in questo prodotto con il cioccolato ma non al cioccolato. SolBarocco CHO è una magia al palato, capace di eludere i cinque sensi e conquistare il sesto, il piacere, custodendo i cristalli dello zucchero in una cremosità appagante e sovrana.

Basti sapere che al mondo, oggi, non esistono altri prodotti così. Tanto è vero che al World Liqueur Awards di Londra il Liquore con il cioccolato di Solbarocco non ha vinto solo la medaglia d’oro, ma anche quella d’argento e di bronzo.

Modica, si sa, è famosa nel mondo per la sua antica tradizione dolciaria: ed è proprio in questo humus che Solbarocco, azienda di famiglia che opera nel settore ormai da 50 anni, conosciuta a livello internazionale, lavora fondendo passione, formule gelosamente custodite e miscelazioni sapienti. Un processo antico che ci regala questo sapore dolce ed avvolgente, che si scioglie delicatamente in bocca concedendo soddisfazione e note aromatiche di cioccolato puro. Qui, ogni bottiglia è un percorso, il risultato di un lavoro antico e di una passione che viene da lontano.

apetime magazine

