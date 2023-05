Anche Maria Miccoli torna alla Passalacqua Ragusa di basket

Un altro gradito ritorno per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Dopo quello di Laura Spreafico, anche Maria Miccoli farà parte del roster che comporrà la squadra, edizione 2023-2024, che si troverà ai nastri di partenza per l’undicesimo anno consecutivo nella massima serie. L’ala classe 1995 torna a vestire i colori biancoverdi dopo tre stagioni trascorse a Lucca e una a Vigarano, con numeri di assoluto rispetto. Nell’ultimo campionato Maria ha messo a segno 8 punti di media a partita, raccogliendo 6 rimbalzi a gara, mentre nella stagione precedente, sempre con le toscane, aveva raggiunto la doppia cifra di media. Un innesto importante nelle rotazioni di coach Lino Lardo. “Sono molto contenta di tornare a Ragusa e felicissima per questa nuova opportunità che mi è stata data da parte della Società e da coach Lardo – dice la neo giocatrice della Passalacqua – Sono sicura che le possibilità e i presupposti per fare una buona stagione ci siano tutti e quindi non vedo l’ora di ritornare in campo e tirare fuori il meglio per la squadra e per tutti i tifosi”. Oltre a Miccoli e Spreafico, al momento è stato ufficializzato l’arrivo di Ilaria Milazzo. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori novità.

