Cisl Fp. Prosegue la formazione dei dirigenti sindacali ed Rsu

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha concluso l’attività di formazione rivolta ai propri dirigenti sindacali e Rsu con la seconda sessione del corso finalizzato all’approfondimento della “costituzione del fondo decentrato” nel comparto delle Funzioni locali. L’incontro si è tenuto ieri presso la sala riunioni della città capoluogo ibleo. Replicata la prima edizione del seminario svoltasi, mercoledì scorso, a Siracusa, anche in questo caso alla presenza del segretario generale Daniele Passanisi. “Abbiamo registrato un alto grado d’interesse ad affinare le proprie competenze da parte della classe dirigente della Cisl Fp – sostiene quest’ultimo – riscontrabile nell’alto numero di adesioni e nella sentita partecipazione con cui, in entrambe le circostanze, le rispettive classi si sono confrontate, durante e nel finale, con il formatore, la dottoressa Caterina Mazzaglia, funzionario dalla riconosciuta esperienza e preparazione nel settore Enti locali. Nell’ambito di quella formazione permanente volta al perfezionamento delle padronanze dei Ccnl della Pubblica amministrazione, che la Cisl Fp Ragusa Siracusa da diversi anni ha individuato fra le priorità assolute, in questa occasione il tema ha fatto registrare un forte coinvolgimento degli intervenuti per la sua centralità nella contrattazione decentrata di cui rappresenta il fondamento basilare a far valere i possibili riconoscimenti economici ai lavoratori pubblici attraverso la quantificazione e la suddivisione delle risorse decentrate da destinare all’incentivazione del personale. Proseguiamo, in questo modo, un percorso basato sulle conoscenze dei sindacalisti della Cisl Fp Ragusa Siracusa per attuare una concreta rappresentanza che in molti enti continua a procurare risultati e in altri inizia a dare risposte sempre in favore dei dipendenti pubblici”.

