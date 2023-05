Vittoria, controllo del territorio. Numerosi infrazioni al Cds

Tre giorni di serrati controlli della Polizia di Stato hanno caratterizzato il territorio del comune di Vittoria e della frazione di Scoglitti, in particolare le piazze maggiormente frequentate, i luoghi di aggregazione, le aree adiacenti gli Istituti scolastici e le aree interne ed esterne al Mercato ortofrutticolo.

Il dispositivo messo in campo dimostra l’attenzione verso la cittadina vittoriese dopo la riunione del 19 maggio scorso, in Prefettura, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dove sono state approfondite diverse tematiche riguardanti alcune criticità in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione e nei pressi delle scuole.

Il dispositivo interforze, impiegato con apposita ordinanza del Questore della provincia di Ragusa ha avuto come obiettivo l’innalzamento dei livelli della sicurezza anche “percepita” in quelle aree sensibili maggiormente colpite dal verificarsi di episodi delittuosi riconducibili a fenomeni di criminalità diffusa.

La maggiore incisività dell’attività di prevenzione è stata assicurata con l’impiego di un consistente numero di pattuglie del Commissariato di P.S. e delle Compagnie Carabinieri e Guardia di Finanza di Vittoria rafforzate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale” della Polizia di Stato e da unità cinofile della Guardia di Finanza.

Piazza del popolo, piazza dei Martiri della libertà, piazza Henriquez, piazza Gramsci, piazza Manin, largo Cavour, il quartiere Trinità-San Biagio, la frazione di Scoglitti e le aree adiacenti i plessi scolastici hanno visto le pattuglie delle Forze di Polizia eseguire posti di controllo.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al Mercato Ortofrutticolo dove i controlli con le unità cinofili hanno riguardato le aree esterne ed interne della struttura, senza rilevare irregolarità.

Complessivamente l’attività di prevenzione ha consentito di controllare 139 veicoli e 254 persone e numerose sono state le infrazioni al codice della strada rilevate.

Salva