Museo di Kamarina: “Sbloccati fondi per 400mila euro”

Fondi in arrivo per il Museo archeologico di Kamarina. A darne notizia è il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia che, a seguito degli incontri tenuti nella sede museale, si è interessato relativamente all’iter di rimodulazione dei fondi del Pon Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed è recentemente arrivata una nota di conferma da parte del Ministero della Cultura sulla disponibilità degli importi.

“Una notizia molto importante per l’intera provincia e per un Museo che è fiore all’occhiello del territorio e che ha riaperto i battenti la scorsa estate, dopo i lavori di riqualificazione durati diverso tempo. Oggi accogliamo molto positivamente lo sblocco di fondi per 405mila euro che serviranno per interventi di musealizzazione, per la creazione di nuovi spazi aperti al pubblico e per la nuova impiantistica nonché per il miglioramento dell’esperienza dei visitatori. Mi ero interessato personalmente affinché questi fondi potessero essere sbloccati e la comunicazione del Ministero sancisce, in tempi rapidi, l’esito positivo della vicenda. Così il Sud Est siciliano potrà contare sul potenziamento di una struttura museale molto importante. Parimenti auspico che i lavori nelle arterie stradali limitrofe, gravemente danneggiate dall’alluvione dello scorso febbraio, possano procedere altrettanto speditamente. Per il ponte sull’Ippari, travolto dalla furia dell’acqua, è allo studio una soluzione con la Regione e la Protezione Civile. Lavoriamo a testa bassa su tutti i fronti in sinergia con le istituzioni”.

