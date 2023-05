Sono stati presentati i lavori del nuovo itinerario del collegamento stradale Ragusa-Catania. Nel capoluogo etneo, al PalaRegione, c’erano, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il presidente Edoardo Valente e l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

Ritenuta un’infrastruttura strategica per la Sicilia, per la sua realizzazione sono stati previsti un commissario straordinario di governo e un sub commissario. L’itinerario è stato suddiviso in quattro lotti funzionali. Questa scelta è stata ritenuta migliore in termini di economicità e di sostenibilità ambientale e ha consentito la partecipazione alle procedure di gara anche alle imprese locali, in coerenza con il nuovo codice dei contratti.