Modica. A Maganuco nasce un centro di accoglienza

In via dello Sviluppo, in zona Asi, nei pressi della Socotherm, nascerà molto presto un centro di accoglienza che accoglierà 400 migranti. E’ stata la Prefettura di Ragusa a richiedere al Comune di Modica un’area di quasi 10 mila metri quadrati al fine di ubicare i migranti in arrivo dall’Africa. L’accordo è valido fino al 31 dicembre di quest’anno, ma nulla vieta di prorogare l’accordo alla luce del fatto che gli sbarchi, verosimilmente, non finiranno con la chiusura dell’anno solare.

Secondo le circolari del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione) e del Dipartimento di Protezione civile, nelle strutture di emergenza e accoglienza provvisoria delle persone migranti, “dovrà essere fornito vitto, alloggio, vestiario, assistenza sanitaria e mediazione linguistico culturale”.

A gestire il tutto sarà la stessa Prefettura, la quale verrà rimborsata con i fondi a disposizione per la gestione dell’emergenza migranti. Il terzo centro di accoglienza (dopo l’hotspot di Pozzallo e l’immobile in contrada Cifali, fra Comiso e Ragusa).

Il numero di migranti sbarcati sulle coste italiane è in repentino aumento dall’inizio dell’anno e comporta la rapida saturazione dei posti disponibili presso i due centri di accoglienza ordinaria attivati e presenti in provincia di Ragusa. Per tale motivo, dunque, la nuova struttura cercherà di “alleggerire” quelle che, annualmente, sono le criticità che si presentano, ad esempio, in territori come quello di Lampedusa, dove i migranti arrivano cospicui ad intasare l’isola.

Risale al 18 maggio il verbale in cui il Comune di Modica prende atto dell’accordo (e in cui si sottolinea che pur essendo un bene nelle disponibilità comunali, il trasferimento e la trascrizione non è stato ancora effettuato). Infatti, alla firma dell’atto, la cui bozza porta la data del 19 maggio, alla presenza e firma del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, del commissario liquidatore del Consorzio Asi Sicilia Orientale, Giovanni Ilarda, e del commissario straordinario di il Comune di Modica, Domenica Ficano.

Previsti anche nuovi posti di lavoro all’interno della nuova struttura ma, su quest’ultimo tema, ancora non è dato sapere nulla.

