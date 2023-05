Ordine San Lazzaro: visconte Shane è tornato alla Casa del Padre

Si è spento serenamente il 14 aprile 2023, all’età di 81 anni, dopo una breve malattia, il Visconte Shane Gough. Il visconte Shane Gough, V visconte Gough, era nato vicino a Inverness, in Scozia, dove ha trascorso i primi anni di vita. Dopo la Abberley Hall School frequentò il Winchester College, trascorrendo un anno sabbatico in giro per il mondo prima di entrare a Sandhurst e ottenere un incarico nelle Guardie irlandesi. Sei anni dopo si dedicò all’attività di agente di cambio e si occupò della sua tenuta scozzese.

Il Visconte Gough è entrato a far parte dell’Ordine di San Lazzaro nel 1994 ed è stato promosso al grado di Cavaliere Commendatore nel 1997.

All’inizio del 2000 ha assunto il ruolo di Priore del Gran Baliato di Scozia e ha lavorato silenziosamente e diligentemente per il Gran Baliato a livello nazionale e internazionale, facendo parte del Gran Consiglio Magistrale dal 2009 al 2014.

Fu patrono delle chiese di St Luke e St Thomas (insieme al vescovo di Southwark) della Chiesa anglicana. Non avendo avuto figli né cugini maschi idonei a succedere ai suoi titoli, questi si estinguono con la sua morte.

