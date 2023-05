Il senatore Sallemi (FdI) membro della Commissione Antimafia

Il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia sarà membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Sallemi, siciliano e componente della commissione Giustizia e vice presidente del gruppo al Senato di FdI, farà quindi parte della commissione d’inchiesta bicamerale del Parlamento italiano, composta da 25 deputati e da 25 senatori. La commissione è stata convocato per il prossimo 23 maggio per la sua costituzione.

“Da siciliano, cresciuto negli anni Novanta con l’esempio di Falcone e Borsellino, – dice il senatore Sallemi – è per me un grande onore far parte della Commissione Parlamentare Antimafia. La data scelta per la sua costituzione ha un alto valore simbolico: l’anniversario della strage di Capaci. Interverrò nell’aula del Senato per ricordare gli eroi che persero la vita in quell’eccidio e che hanno dato un contributo determinante contro il crimine organizzato. Far parte della commissione parlamentare Antimafia è un onore che racchiude in sé una importante responsabilità nei confronti dei cittadini, di chi combatte ogni giorno il crimine organizzato, dei familiari delle vittime di mafia. Sono tanti i temi che meritano approfondimento e attenzione: dalle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella pubblica amministrazione e nella new economy sino alle agromafie, al tema dello scioglimento dei Comuni per mafia; dalle misure patrimoniali di prevenzione a quello del riutilizzo dei beni confiscati sino alla libertà d’informazione spesso minacciata dalle mafie presenti sul territorio”.

