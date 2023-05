Vittoria. Alla Jazz Run Longo fa il vuoto

Vittoria è tornata ad accogliere gli appassionati della corsa. La JazzRun ha vissuto la sua sesta edizione riappropriandosi della sua dimensione originaria, quella di gara su strada sulla distanza ormai classica dei 10 km, inserita nel calendario nazionale Fidal e che quest’anno era chiamata ad assegnare anche i titoli regionali master sulla distanza.

Il successo è andato a Dario Longo (Atl.Am.Regalbuto) che ha fatto il vuoto alle sue spalle chiudendo in 34’11” con 1’12” di vantaggio su Andrea Lo Nigro (Sicilia Running Team) e 1’21” su Alberto Amenta (Atl.Tre Colli Scicli) già secondo nell’edizione dello scorso anno che era stata trasformata in una prova di corsa campestre. In campo femminile prima piazza per Letizia Sucameli (Pol.Team F.Ingargiola) che in 43’33” ha prevalso per 36” su Graziella Bonanno (Asd Monti Rossi Nicolosi) e per 52” su Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa).

Ben 385 gli arrivati, un numero considerevole che conferma il prestigio della gara in tutto il territorio siciliano. Ancora una volta l’Asd No al Doping ha centrato l’obiettivo, con il supporto dell’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco On.Francesco Aiello e del Delegato allo Sport Fabio Prelati. La gara, oltre a far parte del calendario Fidal era anche in quello Uisp grazie al sostegno del Comitato Territoriale con Tonino Siciliano in testa. Un speciale ringraziamento a tutte le associazioni e gli sponsor che hanno coadiuvato l’organizzazione della gara, tornata ad essere un riferimento assoluto nel panorama siculo della corsa su strada.

