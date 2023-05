Cioccolato di Modica Igp in dono ai coristi del Festival Regionale Cori UNITRE

Aderendo alla richiesta del Presidente della Sede modicana di UNITRE, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, ha prodotto una barretta di cioccolato con astuccio speciale dedicato all’evento, che sarà offerto in dono a tutti i componenti dei Cori delle sedi UNITRE di Bagheria, Castelvetrano-Selinunte, Messina, Modica, Niscemi e Pachino, in occasione della manifestazione in programma nel pomeriggio di domenica 14 maggio presso il Giardino della Contea. Una barretta per ricordare l’evento e portarsi dietro Modica e il suo cioccolato.

