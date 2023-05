Wizz Air si espande su Catania e pensa a Comiso

Wizz Air, la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale*, annuncia un’ulteriore espansione dall’Italia, assegnando a Catania un altro dei suoi aeromobili Airbus A321neo, tra i più nuovi e più sostenibili della sua categoria, e avviando le operazioni su Comiso. A seguito delle cancellazioni effettuate da Ryanair nella regione quest’inverno, che hanno interessato Comiso e Catania, queste aggiunte renderanno Wizz Air la compagnia aerea numero uno a Catania, ripristinando il servizio e portando nuova connettività ai cittadini della Sicilia orientale. A partire dalla stagione invernale 2023-2024, questa espansione, insieme all’aggiunta di altri voli per Catania da tutto il network Wizz Air, consentirà il lancio di sette nuove rotte e l’aumento delle frequenze su nove rotte esistenti.

I biglietti per la stagione estiva e per quella invernale sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ.

Catania è la terza base di Wizz Air in Italia e crescerà a 4 aeromobili basati con l’assegnazione di un altro A321neo.Insieme all’aggiunta di Comiso alla rete, la mossa porta il numero totale di rotte della compagnia aerea dalla Sicilia a oltre 30, incluse le sette rotte recentemente annunciate. I passeggeri potranno ora volare con Wizz Air da Catania ad Amburgo, Francoforte-Hahn (Germania), Parigi Beauvais(Francia), Bruxelles Charleroi (Belgio) e Sharm El Sheikh(Egitto). Inoltre, Wizz Air metterà in vendita capacità aggiuntiva per aumentare la frequenza dei suoi voli tra Catania e Bologna, Torino (Italia), Memmingen(Germania), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria), Varsavia, Cracovia e Katowice (Polonia) e Sofia (Bulgaria). Determinata a ripristinare la connettività per i passeggeri della provincia di Ragusa, la compagnia aerea lancerà le operazioni per Comiso dalla sua base di Tirana nel settembre 2023 e da Milano Malpensa nell’estate 2024.

I nuovi servizi aggiungeranno oltre 800.000 posti in più per i passeggeri in Sicilia, facendo crescere la presenza di Wizz Air sul mercato del 34%. In totale, Wizz Air ha ora più di 3milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

“Sappiamo quanto sia importante per i siciliani rimanere in contatto con il resto d’Italia e oltre, e siamo felici di aiutare tutti i passeggeri siciliani, ma soprattutto quelli colpiti dalle cancellazioni di Ryanair nella regione quest’inverno. Wizz Air si impegna a fornire opportunità di viaggio più convenienti per tutti i passeggeri. Con questa crescita, rafforziamo ulteriormente la nostra offerta in Sicilia aumentando la capacità del 34%, rendendo Catania la pietra miliare della nostra presenza nel Sud Italia. Vorrei ringraziare i nostri colleghi di SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA per la loro grande collaborazione e il loro sostegno nel lavorare con noi per costruire una migliore connettività per la Sicilia. Siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra presenza in Italia, e in particolare a Catania e Comiso” ha commentato Robert Carey, Presidente del Gruppo Wizz Air.

“Diamo il benvenuto a Comiso a Wizz Air, che ringraziamo per aver scelto ancora una volta la rete aeroportuale siciliana del Sudest per espandersi, puntando anche sul nostro aeroporto ragusano per collegare la Sicilia orientale con Tirana, a dimostrazione dell’attrattività del nostro territorio e delle sue bellezze. La capitale dell’Albania è una meta molto richiesta e darà la possibilità non solo ai siciliani di poter raggiungere ancora più facilmente l’Europa orientale ma anche a molti più turisti di arrivare comodamente in Sicilia. Siamo molto soddisfatti anche della scelta da parte della compagnia aerea di basare un ulteriore aeromobile su Catania, potenziando così la sua flotta e offrendo nuove possibilità, soprattutto ai viaggiatori business. L’aumento delle destinazioni e delle frequenze di alcune rotte molto richieste testimoniano infine la volontà di Wizz Air di garantire ai siciliani una sempre maggiore mobilità” – dichiarano la Presidente e l’Amministratore Delegato della SAC, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

LE NUOVE ROTTE DI WIZZ AIR DA E PER LA SICILIA

DESTINAZIONE FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA ** PARTENZA Catania – Sharm El Sheikh Lunedì, venerdì, domenica 54.99 EUR 29 ottobre 2023 Catania – Amburgo Lunedì, mercoledì, venerdì 34.99 EUR 18 dicembre 2023 Catania – Francoforte-Hahn Lunedì, mercoledì, venerdì 19.99 EUR 18 dicembre 2023 Catania – Parigi Beauvais Martedì, giovedì, sabato 24.99 EUR 19 dicembre 2023 Catania – Bruxelles Charleroi Martedì, giovedì, sabato 29.99 EUR 19 dicembre 2023 Tirana – Comiso Martedì, giovedì, sabato 24.99 EUR 26 settembre 2023 Milano Malpensa – Comiso Lunedì, mercoledì, venerdì 14.99 EUR 24 giugno 2024

WIZZ AIR AUMENTA LE FREQUENZE DA E PER LA SICILIA***

DESTINAZIONE AUMENTA LA FREQUENZA Catania – Bologna da 12 a 14 voli a settimana Catania – Torino da 9 a 10 voli a settimana Catania – Memmingen da 3 a 4 voli a settimana Catania – Bucarest da 4 a 7 voli a settimana Catania – Budapest da 3 a 7 voli a settimana Catania – Cracovia da 2 a 4 voli a settimana Catania – Katowice rinnovato a 3 voli a settimana Catania – Sofia da 2 a 4 voli a settimana Catania – Varsavia da 3 a 5 voli a settimana

Salva