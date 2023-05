FdI. Sanità, il 15 maggio un sit in a Scoglitti

Il gruppo consiliare di FdI ha indetto un sit in di protesta dinanzi al PPI di Scoglitti per chiedere un rafforzamento del personale che opera nell’emergenza, nello specifico nell’ambulanza. La protesta è prevista per il prossimo 15 maggio a partire dalle ore 10.30 e ha visto già l’adesione di diversi gruppi politici e territoriali.

“A Scoglitti deve essere garantito il diritto alla salute – dice il capogruppo Alfredo Vinciguerra – non soltanto 2 mesi l’anno ma per tutti e 12 i mesi. La figura dell’infermiere soccorritore all’interno dell’ambulanza appare nodale per garantire i cittadini ed è essenziale per poter salvare tempestivamente vite umane. Gli ultimi episodi di cronaca ci raccontano come una figura specializzata nell’emergenza possa essere decisiva per la vita dei pazienti. Non basta avere la figura del medico all’interno del PPI ma occorre potenziare il settore dell’emergenza”.

“L’Asp deve, quindi, dare risposte a Scoglitti e chiederemo proprio questo. E’ una battaglia che non può e non deve riguardare soltanto un gruppo politico ma deve unire. Abbiamo ricevuto la condivisione e l’adesione di diversi gruppi politici. Non arretreremo di un millimetro sino a quando non otterremo il risultato di un rafforzamento del presidio sanitario”, conclude il capogruppo FdI.

