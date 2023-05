Proroga per il Bonus Energia Sicilia con aumento dei fondi a disposizione

E’ ufficiale: il termine per la presentazione delle domande per accedere al Bonus Energia Sicilia è stato prorogato alle ore 12:00 del 26 giugno 2023. Non è l’unica novità che riguarda il provvedimento voluto dalla Regione a sostegno di tutte quelle imprese siciliane colpite duramente dai rincari energetici dell’ultimo anno. Infatti la percentuale del rincaro che coprirà la Regione passa dall’iniziale 30% al 100% ed inoltre la cifra massima erogabile passa da 20 mila a 200 mila euro. Le imprese che hanno già presentato istanza entro i vecchi termini non dovranno nuovamente ripresentarla. “La proroga si è resa necessaria – commenta l’Onorevole Abbate – per consentire di cogliere le opportunità offerte dal Regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 (Iniziativa SAFE). Molto positivo l’aumento della soglia oggetto di contributo da parte della Regione in modo da poter venire incontro alle reale esigenze anche delle aziende più grandi e naturalmente anche della percentuale richiedibile. Ora coprirà l’intero aumento e non più una piccola parte. Sono provvedimenti che si rendono necessari per consentire alle imprese di poter vivere nonostante gli aumenti indiscriminati ed ingiustificati dei costi energetici. In questo modo la politica è realmente vicina ai bisogni reali dei cittadini”.

