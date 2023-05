Amministrative Modica. Ivana Castello si presenta ufficialmente

Grande partecipazione ieri alla presentazione delle sei liste a sostegno di Ivana Castello sindaca. L’Auditorium Floridia era pieno in ogni ordine di posti di sistenitori che hanno voluto essere vicini alla candidata sindaca nel giorno in cui si è presentata ufficialmente alla città con il suo programma elettorale e la sua squadra. Ma la scelta del luogo è stata fortemente voluta per dare un segnale concreto al centro storico, cuore pulsante della città, che deve essere rilanciato e soprattutto per dire che la candidata e tutta la coalizione che la sostiene hanno a cuore tutta la città, senza escludere escluso.

All’evento hanno preso parte il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale e la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Stefania Campo. L’on Cateno De Luca, invece, ha inviato un video messaggio ma sarà presente a Modica il 12 maggio per un comizio in Piazza Matteotti. Tre deputati regionali che sostengono con forza il progetto di Ivana Castello e che hanno inviato un messaggio chiaro nei loro interventi: “Ivana Castello rappresenta l’unica alternativa possibile per liberare questa città da un modo clientelare di fare politica e ridare a Modica la possibilità di avere una prospettiva futura mettendo in cui non esistono cittadini di serie A e serie B ma in cui tutti siano protagonisti dello sviluppo di questa città”.

Presenti, inoltre, tutti i rappresentanti delle sei liste a supporto del progetto di Ivana Castello: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Modica Sul Serio, Sud chiama Nord, Castello Sindaca e Ivana per Modica. Sei liste che, come è stato sottolineato durante la convention, stanno insieme perché hanno una visione comune, che è una visione progressista che guarda ad una città diversa, attenta alle fasce più deboli. Dopo gli interventi di Giorgio Aprile espressione della lista civica ‘Modica sul Serio’ in rappresentanza del partito Azione e di Simona Pitino della lista ‘Ivana per Modica’in rappresentanza di Sinistra Italiana che hanno ribadito il loro sostegno alla candidata sindaca.

Ad introdurre Ivana Castello è stato l’ex sindaco di Modica Antonello Buscema a cui la candidata è legata da una profonda amicizia. Nel suo intervento Buscema ha messo in evidenza come oggi si abbia l’impressione di “giocare fuori casa” perché ha ribadito: “Modica in questi anni è stata la città solo di pochi. Una città non viene amministrata solo dal sindaco ma con il contributo di tutta la squadra e soprattutto dei cittadini. Ma noi abbiamo la convinzione che possiamo vincere anche se qualcuno ha scelto il campo da gioco e ci fa giocare fuori casa. Noi sappiamo quali sono i pregi, le risorse ma anche i problemi di questa città e solo insieme possiamo riusciread affrontarli e a superarli con serietà. Oggi abbiamo le argomentazioni e gli strumenti per farsi che Modica sia liberata da una concezione vecchia di fare politica. Bisogna liberare Modica da questa cappa che rende i cittadini complici e vittime allo stesso tempo e grazie ad Ivana Modica potrà ricominciare a respirare quell’aria di autonomia e possa tornare a sognare”

Un messaggio forte che ha emozionato ma anche caricato la candidata che è salita sul palco e ha parlato di ciò che è necessario fare per questa città. Un programma fatto di cose concrete, realizzabili che faccia risparmiare la città ma allo stesso tempo che consenta a Modica di crescere intercettando i fondi dell’Unione Europea. Un programma che punta su una città sostenibile, che è attenta ai bisogni delle persone più deboli, che guardi alle esigenze di tutti i suoi quartieri, che abbia più cura del verde pubblico, puntuale sui servizi essenziali, come la scuola, che non dimentichi la sua storia, che punti sul turismo, sull’innovazione, sui giovani, sui bambini che già da piccoli devo comprendere il valore vero della politica. Grande attenzione al mondo della disabilità a cui la candidata Castello è stata da sempre molto vicina. “I disabili sono la parte migliore di questa società e hanno diritto ad essere considerati per quello che sono. E solo coinvolgendo le associazioni che ogni giorno stanno loro accanto è possibile dare loro dignità e comprendere fino in fondo i loro bisogni.”

Immancabile il riferimento ai problemi legati ai numerosi debiti che ha il comune perché come ha ribadito più volta la candidata “è necessario che la città conosca come stanno le cose perché i soldi del Comune sono i soldi dei cittadini e bisogna amministrarli con questa consapevolezza” Insomma un intervento concreto, di chi guarda con consapevolezza ai bisogni della città senza dimenticare i suoi problemi ma soprattutto senza mai dimenticare le sue grandi potenzialità. E soprattutto, ha sottolineato la candidata,“senza dimenticare che tutto questo non è possibile farlo da sola ma è necessaria una squadra che condivide insieme a me gli stessi ideali e obiettivi” Ed è stata questa l’occasione di chiamare sul palco gli assessori designati Giorgio Aprile, Salvador Avola, Paola Brullo Simona Pitino, Francesco Stornello.

