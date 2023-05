Ragusa. Incontro di riflessione “Capaci di… raccontare”

Domenica 14 maggio, alle ore 18, presso l’albero della legalità, di fronte alla parrocchia dei Padri Salesiani a Ragusa, si terrà un incontro di riflessione per onorare la memoria di Peppino Impastato e Giovanni Falcone, uccisi dalla mafia rispettivamente il 9 maggio 1978 a Cinisi e il 23 maggio 1992 a Capaci, insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla scorta, composta dagli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’iniziativa, alla quale sono stati invitati a presenziare le autorità, le associazioni e i cittadini, sarà l’occasione per coltivare e custodire principalmente nei giovani della nostra città e nelle loro famiglie, la cultura del ricordo e della memoria di quanti negli anni, hanno speso la loro vita in sacrificio per la giustizia e lo Stato.

